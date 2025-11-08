Jokic casi consigue un triple doble y los Nuggets dan paliza a unos Warriors sin Stephen Curry

Denver - Nikola Jokic anotó 26 puntos, Jamal Murray agregó 23 y los Nuggets de Denver mejoraron a una foja de 5-0 en casa, al aplastar el viernes 129-104 a los Warriors de Golden State, quienes nuevamente jugaron sin Stephen Curry.

Jokic, quien no jugó en todo el último cuarto, se quedó a un rebote y una asistencia de lograr su sexto triple-doble de la temporada.

Los Nuggets han ganado seis de siete duelos desde su derrota en la noche inaugural contra los Warriors, incluyendo tres victorias para comenzar su estadía de cuatro partidos en casa, que concluye el sábado por la noche contra los Pacers de Indiana.

Curry, cuya exhibición postrera en el primer partido de la temporada llevó a los Warriors a una victoria de 137-131 en tiempo extra contra Denver, se perdió su segundo compromiso consecutivo debido a una enfermedad.

Draymond Green (costillas) y Jimmy Butler (espalda) regresaron a la alineación de los Warriors después de ausentarse también en la derrota del equipo por 121-116 ante Sacramento el martes por la noche.