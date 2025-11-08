Opinión
8 de noviembre de 2025
DeportesBaloncesto
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Jokic casi consigue un triple doble y los Nuggets dan paliza a unos Warriors sin Stephen Curry

El serbio anotó 26 puntos con nueve rebotes y nueve asistencias, a pesar de que solo jugó tres cuartos

8 de noviembre de 2025 - 1:15 PM

El serbio Nikola Jokic, de los Nuggets de Denver, busca disparar frente a Draymond Green, de los Warriors de Golden State. (David Zalubowski)
Denver - Nikola Jokic anotó 26 puntos, Jamal Murray agregó 23 y los Nuggets de Denver mejoraron a una foja de 5-0 en casa, al aplastar el viernes 129-104 a los Warriors de Golden State, quienes nuevamente jugaron sin Stephen Curry.

Jokic, quien no jugó en todo el último cuarto, se quedó a un rebote y una asistencia de lograr su sexto triple-doble de la temporada.

Los Nuggets han ganado seis de siete duelos desde su derrota en la noche inaugural contra los Warriors, incluyendo tres victorias para comenzar su estadía de cuatro partidos en casa, que concluye el sábado por la noche contra los Pacers de Indiana.

Curry, cuya exhibición postrera en el primer partido de la temporada llevó a los Warriors a una victoria de 137-131 en tiempo extra contra Denver, se perdió su segundo compromiso consecutivo debido a una enfermedad.

Draymond Green (costillas) y Jimmy Butler (espalda) regresaron a la alineación de los Warriors después de ausentarse también en la derrota del equipo por 121-116 ante Sacramento el martes por la noche.

Green anotó 17 Denver y Butler sumó 16 pero los Warriors perdieron su quinto partido consecutivo como visitantes.

NBANikola JokicNuggets de DenverWarriors de Golden StateStephen Curry
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
