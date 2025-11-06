Opinión
6 de noviembre de 2025
84°nubes dispersas
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

LeBron James avanza en su recuperación y se prepara para volver a las canchas

Los Lakers juegan para 7-2 sin “El Rey” en este inicio de temporada

6 de noviembre de 2025 - 5:12 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
LeBron James y Jaxson Hayes de los Lakers de Los Ángeles celebran durante el encuentro ante los Spurs de San Antonio. (Mark J. Terrill)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

LeBron James está listo para participar en actividades de baloncesto de contacto, y será reevaluado por el médico del equipo de los Lakers de Los Ángeles en una o dos semanas mientras se prepara para comenzar su inigualable temporada número 23 en la NBA.

James aún no ha jugado esta temporada ni ha practicado con los Lakers después de haber sido apartado al inicio del campamento de entrenamiento debido a una ciática, un problema nervioso en la parte inferior del cuerpo. El siguiente paso en su recuperación son las prácticas cinco contra cinco, pero no está claro cuándo podría comenzar, ya que los Lakers se dirigen a una gira de cinco partidos que comienza el sábado en Atlanta, y no se espera que James viaje con el equipo.

El jugador de 40 años ha estado entrenando individualmente en las últimas semanas. Los Lakers anunciaron el avance de James hacia el baloncesto de contacto el jueves, exactamente cuatro semanas después de que el equipo inicialmente dijera que el máximo anotador en la historia de la NBA sería reevaluado en tres a cuatro semanas.

“No tenemos una fecha objetiva. Es solo en algún momento de ese marco de tiempo general”, indicó la semana pasada el entrenador de los Lakers, JJ Redick, sobre el progreso de James. “Esperamos que haya cumplido con todos los requisitos y que esté de regreso en algún momento de la segunda o tercera semana de noviembre”.

Si James desea trabajar en la cancha mientras los Lakers están de gira, podría unirse al afiliado de la G-League de los Lakers en su complejo de entrenamiento en El Segundo. El próximo partido en casa de los Lakers es el 18 de noviembre.

Los Lakers han jugado notablemente bien en ausencia de James, avivando la emoción de los fanáticos sobre la posibilidad de ser contendientes seis temporadas después de que James y Anthony Davis ganaran el 17to campeonato de la franquicia en la “burbuja” de Florida.

Luka Doncic anotó 35 puntos mientras los Lakers resistieron para vencer el miércoles 118-116 a San Antonio para su quinta victoria consecutiva, incluyendo tres en cuatro noches.

Los Ángeles tiene un récord de 7-2 sin James.

NBALakers de Los ÁngelesLeBron JamesBaloncesto
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo.
