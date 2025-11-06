Los Criollos se refuerzan con talento enebeísta: J.J. Barea como coapoderado y Moe Harkless como jugador

Los Criollos de Caguas, en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), se reforzaron dentro y fuera de la cancha con talento de la NBA.

Maurice Harkless y José Juan Barea formarán parte de los Criollos para la temporada 2026 del BSN, el primero como jugador y el segundo en un rol administrativo, anunció la franquicia durante una conferencia de prensa celebrada este jueves en la mañana.

Harkless debutaría en el BSN, mientras que Barea se une a los Criollos como coapoderado de la franquicia campeona del BSN en la campaña del 2024.

Barea participó en la conferencia de prensa de manera virtual y expresó sentirse honrado de integrarse a una organización como la de los Criollos.

“Puedo aportar en todo”, dijo el actual asistente de los Nuggets de Denver en la NBA, luego de mencionar que espera aprender de la gerencia de los Criollos, con su apoderado John Herrero, y del área técnica que dirige Wilhelmus Caanen.

“Puedo aportar con mis contactos en la NBA y en el baloncesto internacional. He estado en los camerinos de la NBA y eso me permite ofrecer ideas sobre cómo mejorar distintos aspectos del BSN y de la organización de los Criollos de Caguas”,agregó.

Barea estaría integrándose de manera presencial a los Criollos a partir del segundo mes de la temporada del BSN, la que inicia el 21 de marzo.

Herrero, por su parte, dijo que Barea no tiene un rol definido, sino unas conexiones que la organización no tiene en el baloncesto.

“Nos trae contactos de la NBA, internacional, a nombres, a sitios que a lo mejor nosotros no podemos llegar. Como coach de Denver, va a estar expuesto a unas inteligencias, estrategias que solamente no van a ayudar a Will, sino también a nosotros como administración y equipo”, dijo.

Por su parte, Harkless ha estado inactivo desde la temporada 2023-24 en la G-League, pero ya comenzó a entrenar en busca de llegar en su mejor condición a los Criollos desde el primer día de la temporada.

En la NBA, Harkless jugó por última vez en la temporada 2021-22 con los Kings de Sacramento. Totalizó 10 campañas en la NBA.

Fue escogido por los Criollos en el sorteo de enero de 2025, y tras el seguimiento constante de la franquicia, hoy la organización confirma oficialmente su incorporación al equipo.

“Vino varias veces más durante el año a Puerto Rico y se enamoró de la cultura... como dijo Wilhelmus, se enamoró de lo que estamos haciendo. Quiere volver al baloncesto y logramos que se comprometiera con nosotros para la próxima temporada”, dijo Herrero.

Harkless, según Caanen, puede ser un jugador de impacto a sus 32 años, siempre y cuando alcance su mejor versión física.

“El respeto por el juego y por la competencia, me hace pensar inmediatamente que él se ponga en buena condición física, que el tiempo en que ha estado fuera no le haga mucho daño y que tenga la paciencia suficiente para llegar a su nivel. No tengo duda de que, si llega y se acerca a su nivel, reconociendo que ya no es un nene de 24 años, va a ser de impacto inmediato”, dijo Caanen.

“Lo digo con la delicadeza que corresponde porque sé que la liga es fuerte, porque hemos visto la evolución de muchos jugadores y espero que le podamos llevar el mensaje correcto para que él poco a poco pueda llegar a su nivel”, agregó el mentor de los Criollos.

