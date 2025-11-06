Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
6 de noviembre de 2025
87°nubes dispersas
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Los Criollos se refuerzan con talento enebeísta: J.J. Barea como coapoderado y Moe Harkless como jugador

Para Harkless será su primera experiencia en el BSN

6 de noviembre de 2025 - 2:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Maurice Harkless hará su debut en el BSN con los Criollos, luego de una carrera de 10 temporadas en la NBA. (Tony Dejak)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

Los Criollos de Caguas, en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), se reforzaron dentro y fuera de la cancha con talento de la NBA.

Maurice Harkless y José Juan Barea formarán parte de los Criollos para la temporada 2026 del BSN, el primero como jugador y el segundo en un rol administrativo, anunció la franquicia durante una conferencia de prensa celebrada este jueves en la mañana.

Harkless debutaría en el BSN, mientras que Barea se une a los Criollos como coapoderado de la franquicia campeona del BSN en la campaña del 2024.

Barea participó en la conferencia de prensa de manera virtual y expresó sentirse honrado de integrarse a una organización como la de los Criollos.

Puedo aportar en todo”, dijo el actual asistente de los Nuggets de Denver en la NBA, luego de mencionar que espera aprender de la gerencia de los Criollos, con su apoderado John Herrero, y del área técnica que dirige Wilhelmus Caanen.

“Puedo aportar con mis contactos en la NBA y en el baloncesto internacional. He estado en los camerinos de la NBA y eso me permite ofrecer ideas sobre cómo mejorar distintos aspectos del BSN y de la organización de los Criollos de Caguas”,agregó.

Barea estaría integrándose de manera presencial a los Criollos a partir del segundo mes de la temporada del BSN, la que inicia el 21 de marzo.

Herrero, por su parte, dijo que Barea no tiene un rol definido, sino unas conexiones que la organización no tiene en el baloncesto.

“Nos trae contactos de la NBA, internacional, a nombres, a sitios que a lo mejor nosotros no podemos llegar. Como coach de Denver, va a estar expuesto a unas inteligencias, estrategias que solamente no van a ayudar a Will, sino también a nosotros como administración y equipo”, dijo.

Por su parte, Harkless ha estado inactivo desde la temporada 2023-24 en la G-League, pero ya comenzó a entrenar en busca de llegar en su mejor condición a los Criollos desde el primer día de la temporada.

En la NBA, Harkless jugó por última vez en la temporada 2021-22 con los Kings de Sacramento. Totalizó 10 campañas en la NBA.

Fue escogido por los Criollos en el sorteo de enero de 2025, y tras el seguimiento constante de la franquicia, hoy la organización confirma oficialmente su incorporación al equipo.

Vino varias veces más durante el año a Puerto Rico y se enamoró de la cultura... como dijo Wilhelmus, se enamoró de lo que estamos haciendo. Quiere volver al baloncesto y logramos que se comprometiera con nosotros para la próxima temporada”, dijo Herrero.

Harkless, según Caanen, puede ser un jugador de impacto a sus 32 años, siempre y cuando alcance su mejor versión física.

“El respeto por el juego y por la competencia, me hace pensar inmediatamente que él se ponga en buena condición física, que el tiempo en que ha estado fuera no le haga mucho daño y que tenga la paciencia suficiente para llegar a su nivel. No tengo duda de que, si llega y se acerca a su nivel, reconociendo que ya no es un nene de 24 años, va a ser de impacto inmediato”, dijo Caanen.

“Lo digo con la delicadeza que corresponde porque sé que la liga es fuerte, porque hemos visto la evolución de muchos jugadores y espero que le podamos llevar el mensaje correcto para que él poco a poco pueda llegar a su nivel”, agregó el mentor de los Criollos.

Christian 'Cuco' López acordó un contrato multianual con los Criollos.
Christian 'Cuco' López acordó un contrato multianual con los Criollos. (Cortesía/Criollos de Caguas BSN)

Los Criollos también anunciaron en la conferencia de prensa contratos multianuales para los jugadores Christian “Cuco” López, Hiram Huertas, Alexander Kappos y Luis Rivera.

Tags
José Juan BareaCriollos de CaguasBSN
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 6 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: