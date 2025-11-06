Javier Báez regresará al béisbol invernal con los Cangrejeros en la temporada 2025-26. Aunque breve, el paso inicial de Javier Báez por la liga invernal fue brillante dejando ver su potencial.

Los Cangrejeros de Santurce anunciaron este jueves oficialmente la firma del estelar jugador de Grandes Ligas, Javier Báez, quien se unirá así al roster para la temporada 2025–26 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

La llegada de Báez marcará su retorno a la liga invernal y a las filas de los Cangrejeros, con quienes jugó por última vez en la campaña 2015-16, antes de conseguir junto a los Cubs de Chicago el título de la Serie Mundial en noviembre de 2016.

Para entonces, el valioso campocorto no se había establecido del todo en las Grandes Ligas, pero comenzaba a despuntar, como lo demostraría luego dicha temporada de 2016, al punto de compartir el premio de Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional con el lanzador Jon Lester, y adelantar al Clásico de Otoño.

“Es un orgullo enorme darle la bienvenida a Javy Báez a la familia de los Cangrejeros. Su energía, pasión y trayectoria en las Grandes Ligas son el reflejo del espíritu competitivo que caracteriza a esta organización,” expresó en declaraciones escritas por medio de un comunicado del equipo, Carlos Iguina, presidente del club. “Su presencia eleva el estándar de nuestra liga y será una inspiración para los fanáticos y las futuras generaciones”.

Báez debutó en Grandes Ligas en 2014, cuando apareció en 52 juegos. En 2015 estuvo más tiempo en Triple A, jugando solo 28 partidos en las Mayores con los Cubs. En dicho periodo tuvo dos apariciones consecutivas con Santurce en las campañas de 2014-15 y 2015-16.

Al momento pertenece a los Tigers de Detroit, con quienes jugó este año en los ‘playoffs’, hasta la Serie Divisional de la Liga Americana. Báez hizo este año una transición de la posición del campocorto a los jardines, y lució en grande en el predio central, aunque continuó jugando esporádicamente en el cuadro interior, incluyendo en su rol original como siore.

Los Cangrejeros esperan que aporte con su liderazgo y experiencia a un equipo que ya cuenta con figuras como Brian Navarreto, Johneshwy Fargas, Jack López y Andrew Velázquez, todos con alguna experiencia en Grandes Ligas.

De acuerdo a información del equipo, la incorporación de Báez se dará luego de un tiempo de descanso tras haber concluido el mes pasado la campaña de las Mayores, por lo que la gerencia no precisó cuándo será su retorno a los diamantes del patio.

En su primera temporada en Puerto Rico en 2014-15, Báez solo apareció en 11 partidos pero lució con el bate al conectar dos cuadrangulares con siete carreras empujadas y cuatro anotadas, con promedio de bateo de .233. Al siguiente año lució mejor con bateo de .250 y dos jonrones con 10 remolcadas y siete anotadas en 15 desafíos.

Javier Báez conecta un batazo durante su etapa en Santurce.

En su paso por el béisbol boricua, tuvo un adelanto de lo que ocurriría mucho más tarde en las Mayores, al aparecer en algunos juegos cubriendo los bosques de los Cangrejeros. Esta temporada 2025 en Grandes Ligas hizo una transición desde su posición natural de campocorto, y lució defendiendo el jardín central. Empero, también continuó jugando esporádicamente en el cuadro interior de los Tigers.

El juego inaugural de la temporada para los Cangrejeros sera este sábado, a las 7:00 de la noche en el Estadio Hiram Bithorn, cuando los Cangrejeros recibirán a los Criollos de Caguas.