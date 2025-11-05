Cangrejeros de Santurce listos y optimistas de cara a la nueva temporada de la liga invernal

Tres integrantes de los Cangrejeros de Santurce, incluido su dirigente Omar López, aseguraron que existe una evidente y favorable diferencia entre esta y la pasada edición del equipo.

Santurce, que ocupó el segundo lugar en la campaña 2024-25 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, se siente confiado a solo dos días de inaugurar su temporada 2025-26.

“Tenemos la bendición de que este año pudimos tener una mejor preparación en lo que respecta al inicio de la temporada”, dijo López, quien está en su segunda campaña al mando de los Cangrejeros.

“El año pasado —abundó López— tuvimos muchos problemas con el clima. Este año, la gerencia hizo un gran trabajo y le agradecemos a Carolina, que nos recibió y nos brindó la estabilidad necesaria para prepararnos de la mejor manera posible”.

Santurce utilizó el Estadio Roberto Clemente Walker de Carolina, hogar de sus rivales Gigantes, para sus prácticas y juegos de fogueo. López agradeció a la municipalidad de Carolina y al dirigente Edwards Guzmán por la hospitalidad.

“Preparamos a los lanzadores de la mejor forma posible en comparación con el año pasado”, añadió el dirigente.

Los Cangrejeros de López apuestan a la creatividad en la ofensiva y confían en la solidez de su cuerpo de relevistas. La gerencia del equipo ha indicado que el área más reforzada para esta temporada es precisamente la del relevo: ocho de los 10 jugadores importados son lanzadores de ese tipo, y también se realizaron adquisiciones de relevistas nativos.

José "Cheo" Rosado trabajó durante los últimos años con los Mets de Nueva York. (Carlos Giusti/Staff)

El coach de lanzadores, José “Cheo” Rosado, afirmó a este diario que el relevo luce fortalecido desde la pretemporada.

“Hay buenos brazos. No hay duda de eso”, señaló. “Tenemos mucha más profundidad y una buena combinación de peloteros locales y extranjeros. Hay talento, fortaleza y consistencia, y eso es lo que hemos podido observar de cara al comienzo de la temporada”.

Santurce cerró la pasada temporada con marca de 21-19 y fue eliminado por los Senadores de San Juan en semifinales, en una serie de cinco juegos.

Uno de los jugadores que regresa de aquella edición es el jardinero Johneshwy Fargas, quien estuvo jugando en México durante el verano.

Fargas comentó que se integró al equipo el martes pasado y que percibió la diferencia de inmediato.

“Me reporté ayer (martes) y siento que será un año especial. Hay integrantes nuevos y nos estamos conociendo. Nos vemos más unidos. He notado que la preparación ha sido sumamente buena en comparación con años anteriores: la práctica de jugadas, las señales y la convivencia en el terreno son muy distintas”, expresó.