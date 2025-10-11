Javier Báez luce en su primera postemporada en cinco años

Javier Báez desapareció la pelota al jardín izquierdo del Comerica Park en la victoria de los Tigers de Detroit el pasado miércoles, 9-3, sobre los Mariners de Seattle para obligar un quinto juego en la competitiva serie divisional de la Liga Americana.

Fue el primer cuadrangular del campocorto puertorriqueño en una postemporada de Grandes Ligas en ocho años.

“El Mago” volvió a exhibir sus trucos en el terreno de juego en octubre, finalizando una destaca participación en los playoffs con los Tigers, quienes se eliminaron el viernes en el T-Mobile Park, 3-2, luego de un histórico y maratónico choque de 15 entradas.

El bayamonés, quien compartió el trofeo de Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional con los Cubs de Chicago, no se veía en una postemporada desde 2020.

El año pasado, una lesión de cadera lo dejó fuera del retorno de Detroit a los playoffs desde 2014.

En la serie de comodines contra los Guardians de Cleveland, Báez bateó para .455 (11-5) con un extra bases, una carrera anotada, una carrera impulsadas y un hurto de almohadilla.

Frente a los Mariners, terminó con promedio de .238 pero remolcó cuatro carreras. El jueves, dio un doble, que incluyó una audaz barrida a segunda base, en la sexta entrada para luego anotar con un jonrón de Kerry Carpenter que puso a los Tigers arriba en el pizarrón 2-1 antes de que Seattle empatara en la séptima.

Báez finalizó el juego de muerte súbita de 6-1 con el madero, demostrando su impecable defensa en el siore.

“Durante todo el partido, parecía que quien cometiera un error iba a perder”, dijo Báez luego del partido

“Pero fue un muy buen partido de ambos lados. Simplemente no respondimos como queríamos con los bates”, agregó.

Báez, quien cumple 33 años el 1 de diciembre, finalizó una temporada de renacimiento, destacándose en su estreno como jardinero central, tras operarse la cadera.