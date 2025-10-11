Opinión
11 de octubre de 2025
83°nubes rotas
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Javier Báez luce en su primera postemporada en cinco años

“El Mago” volvió a exhibir sus trucos en los playoffs, sus primeros con los Tigers, que se eliminaron en un juego decisivo de 15 entradas el viernes en Seattle

11 de octubre de 2025 - 4:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Javier Báez celebra el jonrón de Kerry Carpenter en la extra entrada contra los Mariners en un quinto juego de serie divisional que se fue a 15 entradas. (John Froschauer)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

Javier Báez desapareció la pelota al jardín izquierdo del Comerica Park en la victoria de los Tigers de Detroit el pasado miércoles, 9-3, sobre los Mariners de Seattle para obligar un quinto juego en la competitiva serie divisional de la Liga Americana.

Fue el primer cuadrangular del campocorto puertorriqueño en una postemporada de Grandes Ligas en ocho años.

“El Mago” volvió a exhibir sus trucos en el terreno de juego en octubre, finalizando una destaca participación en los playoffs con los Tigers, quienes se eliminaron el viernes en el T-Mobile Park, 3-2, luego de un histórico y maratónico choque de 15 entradas.

El bayamonés, quien compartió el trofeo de Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional con los Cubs de Chicago, no se veía en una postemporada desde 2020.

El año pasado, una lesión de cadera lo dejó fuera del retorno de Detroit a los playoffs desde 2014.

En la serie de comodines contra los Guardians de Cleveland, Báez bateó para .455 (11-5) con un extra bases, una carrera anotada, una carrera impulsadas y un hurto de almohadilla.

Frente a los Mariners, terminó con promedio de .238 pero remolcó cuatro carreras. El jueves, dio un doble, que incluyó una audaz barrida a segunda base, en la sexta entrada para luego anotar con un jonrón de Kerry Carpenter que puso a los Tigers arriba en el pizarrón 2-1 antes de que Seattle empatara en la séptima.

Báez finalizó el juego de muerte súbita de 6-1 con el madero, demostrando su impecable defensa en el siore.

“Durante todo el partido, parecía que quien cometiera un error iba a perder”, dijo Báez luego del partido

“Pero fue un muy buen partido de ambos lados. Simplemente no respondimos como queríamos con los bates”, agregó.

Báez, quien cumple 33 años el 1 de diciembre, finalizó una temporada de renacimiento, destacándose en su estreno como jardinero central, tras operarse la cadera.

Bateó para .257 con 12 cuadrangulares y 57 carreras remolcada en 126 partidos. En 2024, apenas jugó 80 encuentros con seis bambinazos y 37 remolcadas.

Javier Báez Tigers de Detroit Mariners de Seattle MLB Grandes Ligas
ACERCA DEL AUTOR
Jorge Figueroa Loza
Jorge Figueroa LozaArrow Icon
Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
