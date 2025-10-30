Javier Báez es el nuevo apoderado de los Bravos de Cidra en el Béisbol Doble A

El campocorto de los Tigers de Detroit Javier Báez se convertirá en el nuevo apoderado de los Bravos de Cidra en el Béisbol Doble A.

Báez será presentado como el nuevo tenedor de los Bravos en la reunión de la junta de apoderados el próximo domingo.

Es la primera vez que Báez asume la administración de una franquicia del Béisbol Doble A. Cidra ha ganado nueve campeonatos en la historia de la liga.

El exgrandesligas Yadier Molina es el apoderado de los Guardianes de Dorado.

El reconocido dirigente Lino Rivera estará al frente de la dirección técnica de la novena con la ayuda de Edgardo Lebrón como coach de banco.

A través de un comunicado se informó además que Sammy Zapata asumirá las funciones de apoderado interino, mientras que Joshua Crispin y Ángel “Bebo” Berríos fungirán como gerentes del equipo.

“Quiero agradecer a la previa administración por su transparencia y profesionalismo durante el proceso de adquisición, lo que permitió una transición positiva”, expresó Báez en un comunicado.

“Esto es más que ser dueño de un equipo, se trata de invertir en una comunidad llena de aficionados que siempre ha apoyado al béisbol. Mi pasión por este deporte va más allá de jugarlo: quiero aportar al béisbol de mi isla y ayudar al gran pueblo de Cidra a regresar a la cima", dijo el pelotero bayamonés.

“Tenemos un compromiso bien importante en transformar la franquicia de Cidra a una consistente y ganadora nuevamente donde podamos proveer un espectáculo con jugadores y cuerpo técnico de calidad. Todo esto no sería posible sin el compromiso y la confianza del alcalde de Cidra Delvis Pagán”, dijo Sammy Zapata.