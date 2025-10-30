Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
30 de octubre de 2025
89°nubes dispersas
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Javier Báez es el nuevo apoderado de los Bravos de Cidra en el Béisbol Doble A

El campocorto de los Tigers de Detroit estará debutando como tenedor de franquicia en la liga

30 de octubre de 2025 - 11:34 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Javier Báez, jugador estelar de los Tigers en las Mayores. (Chris Szagola)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El campocorto de los Tigers de Detroit Javier Báez se convertirá en el nuevo apoderado de los Bravos de Cidra en el Béisbol Doble A.

RELACIONADAS

Báez será presentado como el nuevo tenedor de los Bravos en la reunión de la junta de apoderados el próximo domingo.

Es la primera vez que Báez asume la administración de una franquicia del Béisbol Doble A. Cidra ha ganado nueve campeonatos en la historia de la liga.

El exgrandesligas Yadier Molina es el apoderado de los Guardianes de Dorado.

El reconocido dirigente Lino Rivera estará al frente de la dirección técnica de la novena con la ayuda de Edgardo Lebrón como coach de banco.

A través de un comunicado se informó además que Sammy Zapata asumirá las funciones de apoderado interino, mientras que Joshua Crispin y Ángel “Bebo” Berríos fungirán como gerentes del equipo.

“Quiero agradecer a la previa administración por su transparencia y profesionalismo durante el proceso de adquisición, lo que permitió una transición positiva”, expresó Báez en un comunicado.

Esto es más que ser dueño de un equipo, se trata de invertir en una comunidad llena de aficionados que siempre ha apoyado al béisbol. Mi pasión por este deporte va más allá de jugarlo: quiero aportar al béisbol de mi isla y ayudar al gran pueblo de Cidra a regresar a la cima", dijo el pelotero bayamonés.

“Tenemos un compromiso bien importante en transformar la franquicia de Cidra a una consistente y ganadora nuevamente donde podamos proveer un espectáculo con jugadores y cuerpo técnico de calidad. Todo esto no sería posible sin el compromiso y la confianza del alcalde de Cidra Delvis Pagán”, dijo Sammy Zapata.

“He tenido múltiples conversaciones con Javy (Báez) antes y después de adquirir el equipo, y estamos más que listos para añadir al historial del béisbol de este pueblo”.

Tags
Javier BáezBeisbol Doble AGrandes LigasTigers de Detroit
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 30 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: