Llamas consumen la residencia del entrenador del Heat, Erik Spoelstra, en la madrugada del jueves

Coral Gables, Florida - Un incendio destruyó una casa propiedad de Erik Spoelstra, el entrenador del Heat de Miami, temprano el jueves, y las autoridades informaron que más de 20 unidades fueron enviadas en un esfuerzo frenético e infructuoso por salvar la residencia.

Spoelstra no estaba en casa cuando comenzó el incendio y no se reportaron heridos. Spoelstra planea dirigir el próximo partido de Miami, un enfrentamiento en casa contra los Hornets de Charlotte el viernes por la noche, dijo el equipo.

Se abrió una investigación sobre la causa del incendio, dijeron las autoridades. Estas investigaciones pueden tardar semanas en algunos casos.

Spoelstra estaba en un avión volando a casa después del partido del miércoles del Heat en Denver cuando comenzó el incendio, que fue reportado alrededor de las 4:36 de la mañana, según los registros del condado, y el vuelo chárter del Heat aterrizó en Miami unos 35 minutos después.

Varios camiones de bomberos y otros vehículos estaban en la escena cuando Spoelstra llegó a la propiedad. Las cámaras de televisión capturaron al entrenador caminando alrededor del perímetro de la propiedad en las horas previas al amanecer, deteniéndose y llevándose las manos a la cabeza con incredulidad por momentos mientras las llamas continuaban disparándose hacia el aire oscurecido.

Imágenes de drones capturadas después de que el incendio fue extinguido mostraron que gran parte de la casa quedó reducida a escombros carbonizados.

El humo aún se veía elevándose sobre partes de la propiedad más de tres horas después de que llegaran los primeros camiones de bomberos, pero las autoridades declararon que el incendio fue contenido alrededor de las 8 de la mañana. Algunos equipos permanecieron en la escena, monitoreando puntos calientes, hasta temprano en la tarde del jueves.

El Rescate de Bomberos de Miami-Dade dijo que el incendio, con llamas “tan altas como los árboles”, según la jefa de batallón Victoria Byrd, fue combatido con equipos tanto en tierra como en el aire. El incendio se limitó a la propiedad de Spoelstra y no se dañaron casas cercanas, dijo Byrd, añadiendo que una cerca de privacidad y la cobertura de árboles dificultaron los esfuerzos iniciales de extinción.

“Nuestras unidades llegaron e hicieron un excelente trabajo”, dijo Byrd.

Los registros de propiedad muestran que Spoelstra compró la casa de cinco dormitorios en diciembre de 2023. Había realizado un extenso trabajo en la propiedad tras la compra.

Spoelstra, quien ha sido parte de tres títulos de Miami, dos como entrenador en jefe, cumple su 18ma temporada como entrenador del Heat, una organización a la que se unió originalmente como coordinador de video en 1995. Finalizó un acuerdo el mes pasado para asumir la función de entrenador del equipo de baloncesto masculino de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.