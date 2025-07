José Juan Barea no estará con el Equipo Nacional en el AmeriCup por compromisos con los Nuggets

“ Con mi trabajo ahora en Denver, estábamos decidiendo si iba a pertenecer al equipo en el AmeriCup, y tomamos la decisión de que no esté porque tengo demasiadas cosas ahora mismo y a mí me gusta hacer las cosas bien y estar a tiempo completo ”, compartió este jueves Barea.

“En un futuro volveré para ser parte del Equipo Nacional, pero este verano no voy a estar involucrado”, añadió el exenebeísta en un aparte con los medios durante una conferencia de prensa para ofrecer detalles del evento “Experience the Magic”.

Asimismo, manifestó que no participó de la confección de la preselección que competirá en el AmeriCup y que fue anunciada este jueves por la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR).

El Grupo A está compuesto por Estados Unidos, Brasil, Uruguay y Bahamas. Por su parte, el Grupo C tiene al anfitrión Nicaragua, junto con República Dominicana, Colombia y el actual campeón defensor, Argentina.

En proceso de ajuste con Denver

“La relación que tengo con el coach (David Adelman) me ayuda a ser yo. Voy a llevar mi energía, mi carácter. Los jugadores de la NBA me respetan por mi trayectoria en esta liga. Así que vamos a ver cómo me va”, expuso el otrora armador de la Selección.