Kevin Durant todavía puede anotar puntos a su gusto y manera.

El cuatro veces campeón anotador de la NBA regresó a juego el domingo en la noche luego de una larga ausencia debido a una lesión y lo hizo tan efectivo como lo era antes, marcando 15 puntos en su debut con los Nets de Brooklyn.

Durant se quebró el tendón de Aquiles de la pierna derecha durante la serie final de la NBA del 2019, cuando todavía era jugador de los Warriors de Golden State. Luego de esa serie dejó los Warriors para unirse a los Nets, esto a pesar de que se perdería toda la temporada 2019-20 mientras se recuperaba de su lesión, lo que retrasó su oportunidad de jugar con su amigo cercano Kyrie Irving.

PUBLICIDAD

Durant jugó poco menos de 24 minutos cuando Brooklyn venció a los Washington Wizards 119-114 en su primer partido de pretemporada.

“ Una cosa es volver. Otra cosa es volver y lucir tan explosivo, móvil y hábil como lo ha hecho después de un largo descanso. Estoy increíblemente orgulloso de él” ” Steve Nash / Entrenador de los Nets

“Se sintió genial estar de vuelta en la rutina y estar de vuelta en la cancha y sentirme como un jugador de nuevo”, dijo Durant. “Se sintió genial. Todos me envían mensajes de texto, me llaman y me preguntan cómo me siento. No puedo esperar hasta que termine para poder volver al ritmo de las cosas y sentirme como uno de los muchachos de nuevo”.

Durant lucía confiado cuando se puso el número 7 en lugar del familiar número 35 que había usado para Oklahoma City y Golden State. Su primera canasta el domingo fue un donqueo a dos manos.

El partido era el primero de Kevin Durant con los Nets, equipo que lo firmó el año pasado pese a que no iba a poder jugar en toda la temporada debido a la lesión. (Kathy Willens)

“Una cosa es volver”, dijo Steve Nash, el nuevo entrenador de los Nets. “Otra cosa es volver y lucir tan explosivo, móvil y hábil como lo ha hecho después de un largo descanso. Estoy increíblemente orgulloso de él”.

“ Se sintió genial estar de vuelta en la rutina y estar de vuelta en la cancha y sentirme como un jugador de nuevo” ” Kevin Durant

Durant e Irving jugaron los primeros nueve minutos, 27 segundos del juego juntos. Durant anotó 11 puntos al tirar de 3-3 durante ese período, mientras que Irving anotó 12 puntos al lanzar de 6-5 para ayudar a los Nets a tomar una ventaja de 30-18.

Al final de la primera mitad, Irving lanzó un pase largo a Durant, cuya bandeja invertida dio a los Nets una ventaja de 58-35. La mayor ventaja de Brooklyn fue de 26 puntos en el segundo periodo.

Irving terminó con 18 puntos en poco más de 17 minutos en su propio regreso, después de haber estado limitado a 20 juegos la temporada pasada debido a una lesión en el hombro.

PUBLICIDAD

“Esa es una de las ventajas de esta posición, es que puedes entrenar a dos jugadores increíbles”, dijo Nash. “Ky fue súper inteligente y Kevin, después de un descanso tan extenso, fue muy bueno y estuvo cerca de ser increíble”.

Los Nets dispararon un 63.9% de campo en la primera mitad para ir al descanso del medio juego en ventaja de 68-50.

Durant jugó unos seis minutos adcionales en la segunda mitad e Irving no jugó en lo absoluto. Los Wizards se aprovecharon e incluso tomaron la delantera brevemente en el último cuarto antes de que Brooklyn recuperara el control tarde.

Durant dijo que se sintió bien después del juego, pero no diría que ha vuelto a ser como antes.

“No puedo decirlo después de un partido de pretemporada”, dijo. “Me sentí bien. Quiero jugar al más alto nivel de baloncesto, la mayor intensidad del baloncesto, y no es en pretemporada. Pero es un buen primer paso”.

Russell Westbrook no jugó en lo que habría sido su debut con los Wizards luego de ser canjeado en un acuerdo que envió a John Wall a Houston. Bradley Beal también descansó para Washington.