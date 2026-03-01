Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Knicks cortan racha de 11 triunfos al hilo de los Spurs

Una actuación sólida en ambos lados de la cancha puso fin al dominio reciente de San Antonio

1 de marzo de 2026 - 6:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jalen Brunson reacciona a un canasto de los Knicks. (Seth Wenig)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva York - Mikal Bridges anotó 25 puntos, Jalen Brunson sumó 24 y los Knicks de Nueva York ganaron 114-89 el domingo y cortaron la racha de 11 victorias consecutivas de los Spurs de San Antonio.

RELACIONADAS

Los Spurs, que habían terminado febrero invictos, fueron frenados al comenzar marzo y nunca se recuperaron después de que los Knicks iniciaron con una racha de 26-2 en la primera mitad, y perdieron por primera vez desde el 31 de enero en Charlotte.

Victor Wembanyama se recuperó de dos partidos discretos en ataque con 25 puntos, 13 rebotes y cuatro tapones, pero los Spurs —que se convirtieron en los primeros en la historia de la NBA en terminar invicto y anotar al menos 110 puntos en cada partido en un mes de al menos 10 encuentros— se quedaron cortos.

Mohamed Diawara aportó 14 puntos desde la banca para los Knicks, que también vencieron a los Spurs a principios de esta temporada para ganar la Copa NBA en Las Vegas.

Wembanyama había estado limitado a 12 puntos en sus últimos dos últimos partidos. El domingo fue más certero en su primer juego en el Madison Square Garden desde que terminó con 42 puntos y 18 rebotes en una derrota en Navidad en 2024, la primera vez que jugó en ese día festivo. Pero los Spurs no pudieron sobreponerse a 22 pérdidas de balón que derivaron en 24 puntos, y también fueron superados en rebotes 54-41.

El boricua José Alvarado aportó tres puntos con cinco asistencias en 17:08 minutos.

Tags
BaloncestoKnicks de Nueva YorkSpurs de San AntonioNBA
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 1 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: