¡Knicks finalmente son campeones! Nueva York gana la Copa de la NBA sobre los Spurs

OG Anunoby anotó 28 puntos, Jalen Brunson 25, y los New York Knicks remontaron para vencer a Victor Wembanyama y los San Antonio Spurs por 124-113 el martes por la noche y ganar la Copa de la NBA.

Ahora los Knicks pueden colgar una pancarta junto a la del campeonato de la NBA de 1973 en el Madison Square Garden, la última vez que ganaron el título.

Pero esta es una plantilla campeona —el MVP de la Copa de la NBA, Brunson, Josh Hart y Mikal Bridges cortaron las redes en la universidad en Villanova— con grandes esperanzas de representar a una débil Conferencia Este en las Finales de la NBA.

Karl-Anthony Towns de Nueva York anotó 16 puntos y 11 rebotes a pesar de sufrir una lesión. Se fue al vestuario a falta de un minuto para el descanso y luego salió para el banquillo a falta de 5:06 del tercer cuarto, y no regresó hasta finales del último cuarto. La transmisión informó que tenía una lesión en la pantorrilla.

Dylan Harper lideró a los Spurs con 21 puntos, Wembanyama anotó 18 y De’Aaron Fox 16.

Nueva York dominó el juego interior, superando a los Spurs en rebotes por 59-42, con Mitchell Robinson capturando 15 rebotes, incluyendo 10 ofensivos. Esto ayudó a dar a los Knicks una ventaja de 56-44 en puntos en la zona.

Sin embargo, los Spurs lideraron durante gran parte del partido antes de que los Knicks encadenaran una racha de 13-1 que comenzó al final del tercer cuarto para ponerse 100-95 arriba. Nueva York nunca volvió a ir por detrás.

Los Knicks obtuvieron más que un trofeo: cada jugador con contrato estándar recibió $318,560 adicionales por ganar, lo que suma un total de $530,933 por llegar a la final.

Este partido no cuenta para la clasificación, por lo que ambos equipos mantienen un récord de 18-7, lo que los coloca en la cima de sus respectivas divisiones.