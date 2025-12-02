“La defensa fue el problema”: el entrenador nacional de Puerto Rico desglosa las derrotas ante Jamaica

El semblante serio del dirigente Carlos González decía suficiente antes de que tomara la palabra este domingo en rueda de prensa.

Tras dos derrotas consecutivas ante Jamaica en el Coliseo Roberto Clemente —ambas en la primera ventana clasificatoria rumbo a la Copa del Mundo FIBA 2027—, el entrenador de la Selección Nacional de baloncesto no ocultó su decepción por el inicio del proceso mundialista.

Puerto Rico cayó el viernes con un tiro al expirar el reloj (92-90) y volvió a tropezar este lunes, 97-92, pese a una reacción tardía que mantuvo a la afición en suspenso durante el último minuto de juego. Es la segunda vez en cuatro días que Jamaica logra imponerse a Puerto Rico en partidos oficiales FIBA.

Cuando este medio le preguntó qué le preocupaba más de ambos resultados —la ejecución, el aspecto mental o la consistencia defensiva—, González fue directo: la defensa fue el problema principal.

“Venimos de un torneo en la AmeriCup y allí hicimos un buen trabajo defensivo, aunque el resultado no fue el que esperábamos. Pero defensivamente, esa es nuestra principal característica”, expresó el técnico.

“En ofensiva vamos a tener altibajos. No tenemos a nadie que sea claramente superior en el aspecto ofensivo como para descansar un rato en él. Y sí vamos a tener jugadores que aporten, pero no podemos fallar en defensa”, añadió.

El técnico recordó que muchos de los jugadores con experiencia en mundiales y Juegos Olímpicos desarrollaron un estándar defensivo que es obligatorio replicar en este ciclo. Sin embargo, admitió que la preparación de esta ventana fue limitada en comparación con la AmeriCup.

“Allá tuvimos varios días para practicar; aquí, menos. Pero en esa parte tenemos que ser más consistentes”, enfatizó.

Coincide Thompson

Por su parte, el alero Stephen Thompson Jr. coincidió González en que el equipo debe fortalecer la defensa y la pintura de cara a los próximos compromisos.

“En un par de los periodos terminamos con muchas faltas por dar; no usamos tantas como probablemente debimos. Y, en general, en defensa tenemos que hacerlo mejor”.

Las derrotas dejan a Puerto Rico con marca de 0-2 en el Grupo B, que también integran Canadá (2-0) y Bahamas (0-2). La selección regresará a cancha del 23 de febrero al 3 de marzo, cuando enfrente a Canadá.

González, aunque frustrado, reiteró que este equipo tiene margen para mejorar: