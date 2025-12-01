Puerto Rico conquista la medalla de plata en el FIBA AmeriCup 3x3
La selección masculina alcanzó el podio en León, México, tras una destacada actuación en el torneo continental
1 de diciembre de 2025 - 12:08 PM
La Selección Nacional de baloncesto 3x3 se quedó el domingo con la medalla de plata del FIBA AmeriCup de dicha modalidad, que se llevó a cabo en León, México.
Los boricuas cayeron por marcador de 21-15 en la final ante Estados Unidos, que terminó prevaleciendo en ambas ramas. Cameron Forte, quien fue seleccionado como el Jugador Más Valioso del torneo, lideró a los ganadores con ocho puntos en el baile de coronación, seguido de Dylan Travis con seis tantos.
En la derrota, Antonio Ralat encabezó a los puertorriqueños con ocho unidades.
Puerto Rico derrotó en la semifinal 19-17 a Canadá y 21-18 a Chile en cuartos de final.
El combinado patrio estuvo compuesto por Ralat, Leandro Allende, Luis Cuascut y Michael Wesley.
Por su parte, el equipo femenino compuesto por las canasteras Tayra Meléndez, Ashley Torres, Zaida González y Adryana Quezada sucumbió en cuartos de final por 19-15 frente a Canadá.
