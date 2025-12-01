Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Puerto Rico conquista la medalla de plata en el FIBA AmeriCup 3x3

La selección masculina alcanzó el podio en León, México, tras una destacada actuación en el torneo continental

1 de diciembre de 2025 - 12:08 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Selección Nacional 3x3 posa con la monoestrellada en el podio. (Suministrada / FIBA)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Selección Nacional de baloncesto 3x3 se quedó el domingo con la medalla de plata del FIBA AmeriCup de dicha modalidad, que se llevó a cabo en León, México.

RELACIONADAS

Los boricuas cayeron por marcador de 21-15 en la final ante Estados Unidos, que terminó prevaleciendo en ambas ramas. Cameron Forte, quien fue seleccionado como el Jugador Más Valioso del torneo, lideró a los ganadores con ocho puntos en el baile de coronación, seguido de Dylan Travis con seis tantos.

En la derrota, Antonio Ralat encabezó a los puertorriqueños con ocho unidades.

Puerto Rico derrotó en la semifinal 19-17 a Canadá y 21-18 a Chile en cuartos de final.

El combinado patrio estuvo compuesto por Ralat, Leandro Allende, Luis Cuascut y Michael Wesley.

Por su parte, el equipo femenino compuesto por las canasteras Tayra Meléndez, Ashley Torres, Zaida González y Adryana Quezada sucumbió en cuartos de final por 19-15 frente a Canadá.

Tags
BaloncestoFIBA 3x3Selección Nacional de Baloncesto de Puerto RicoAmeriCup
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Deportes
