Puerto Rico conquista la medalla de plata en el FIBA AmeriCup 3x3

La Selección Nacional de baloncesto 3x3 se quedó el domingo con la medalla de plata del FIBA AmeriCup de dicha modalidad, que se llevó a cabo en León, México.

Los boricuas cayeron por marcador de 21-15 en la final ante Estados Unidos, que terminó prevaleciendo en ambas ramas. Cameron Forte, quien fue seleccionado como el Jugador Más Valioso del torneo, lideró a los ganadores con ocho puntos en el baile de coronación, seguido de Dylan Travis con seis tantos.

En la derrota, Antonio Ralat encabezó a los puertorriqueños con ocho unidades.

Puerto Rico derrotó en la semifinal 19-17 a Canadá y 21-18 a Chile en cuartos de final.

El combinado patrio estuvo compuesto por Ralat, Leandro Allende, Luis Cuascut y Michael Wesley.