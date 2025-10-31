La Federación de Baloncesto tiene conocimiento de los planes de la NBA de establecer una academia en la isla

La Federación de Baloncesto de Puerto Rico recibió una comunicación preliminar de la NBA acerca del establecimiento de una academia de baloncesto en San Juan.

Yum Ramos, líder federativo, confirmó que el cantante Daddy Yankee y el Grupo Multinacional de Seguros están involucrados en el proyecto de la academia.

Daddy Yankee dio a conocer los planes de la academia en una entrevista en Molusco TV.

Mientras, el Grupo Multinacional de Seguros, a través de la compañía Impulse Sports Entertainment Corporation, es propietario de los Cangrejeros de Santurce en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

En Instagram, una cuenta de nbabaskteballschool_pr publicó un mensaje: "¡Prepárate, Puerto Rico! NBA Basketball School llega muy pronto“.

“Ellos van someter una petición formal sobre la academia. Hace un mes, la gente de la NBA me adelantó de los planes de la academia. Ahora están en el proceso de solicitar el aval de la Federación y cumplir con todos los requisitos”, dijo Ramos a este medio.

PUBLICIDAD

“Entre la NBA y la FIBA, hay un acuerdo de que las cosas que la NBA quiere hacer en un país, debe notificarlo a la federación nacional. Y ellos nos están dejando saber los planes de la academia de manera preliminar”.

Ramos no tiene conocimiento de cómo operará la academia ni cuándo entrará en funciones. Tampoco conoce el lugar específico en donde operará la misma.

Esta noticia se da en momentos en que la NBA cerró academias en julio pasado en México y Australia. Sí permanece operando una en Senegal, según reportes de prensa.

Jóvenes jugadores boricuas fueron parte del programa de la NBA en México.

A principios de este mes, la NBA regresó a Puerto Rico con un juego de exhibición entre el Magic de Orlando y el Heat de Miami en el Coliseo de Puerto Rico.