31 de octubre de 2025
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

San Antonio mejora a 5-0 para conseguir la mejor arrancada en la historia de los Spurs en la NBA

El equipo había comenzado con 4-0 en tres temporadas anteriores, la última en 2017

31 de octubre de 2025 - 9:51 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Victor Wembanyama, de los Spurs de San Antonio, dispara frente a Bam Adebayo, del Heat de Miami. (Darren Abate)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

San Antonio - Victor Wembanyama brilló con 27 puntos, 18 rebotes, seis asistencias y cinco tapas, y los Spurs de San Antonio se colocaron en una foja de 5-0 por primera vez en su historia, al superar el jueves 107-101 al Heat de Miami.

RELACIONADAS

San Antonio había ganado cuatro partidos consecutivos para abrir una temporada en tres ocasiones anteriores, la más reciente en 2017. Los Spurs, el Heat y los Kings de Sacramento eran los únicos conjuntos que nunca habían comenzado una temporada con un registro de 5-0.

Miami no pudo evitar que San Antonio saliera de ese grupo a pesar de un esfuerzo determinado.

Bam Adebayo contabilizó 31 puntos, 10 rebotes y tres asistencias por el Heat en un enfrentamiento de pivots elegidos al Juego de Estrellas.

Miami jugó sin Norman Powell (distensión inguinal), Tyler Herro (tobillo), Kasparas Jakucionis (ingle) y Nikola Jovic (contusión en la cadera), pero el equipo mermado hizo un buen esfuerzo en el último cuarto antes de que se rompiera su seguidilla de tres victorias.

El Heat montó una racha de 17-1 en los primeros 4:35 minutos del último cuarto. El único punto de San Antonio llegó con el segundo tiro libre de Wembanyama.

Pese a una ventaja de 29-20 lograda por el Heat en el último cuarto, los Spurs definieron el duelo con una racha de 8-3.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
