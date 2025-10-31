Nuevo jefe de los Lakers: NBA aprueba a Mark Walter como dueño mayoritario

Los Angeles - Mark Walter quedó como el dueño mayoritario de los Lakers de Los Ángeles luego que la Junta de Gobernadores de la NBA aprobó que comprara una participación controladora a la familia Buss.

Los Lakers y la liga confirmaron el jueves el siguiente paso en una transacción que se cerraría en breve. La venta de la franquicia más valiosa de la NBA se anunció inicialmente en junio.

Jeanie Buss seguirá siendo la gobernadora de los Lakers bajo el acuerdo durante al menos los próximos cinco años, y supervisará las operaciones diarias “en el futuro previsible”, explicó el equipo. Su padre, Jerry Buss, compró los Lakers en 1979.

Pero los Lakers ahora son principalmente propiedad de Walter, el multimillonario que es el dueño controlador de los Dodgers de Los Ángeles en el béisbol y las Sparks de la misma ciudad en la WNBA entre sus numerosas inversiones deportivas . Su empresa de inversión TWG Global también es dueña mayoritaria de la nueva escudería Cadillac en la Fórmula Uno, que comenzará a competir el próximo año.

Walter compró una participación minoritaria del 27% en los Lakers en 2021 antes de la venta actual, que se completó con una valoración de la franquicia de $10,000 millones, la más alta jamás establecida para un equipo deportivo profesional.

“Los Lakers son una de las franquicias más icónicas en todos los deportes, definidos por una historia de excelencia y la búsqueda incansable de la grandeza”, manifestó Walter en un comunicado. “Pocos equipos llevan el legado y la influencia global de los Lakers, y es un privilegio trabajar junto a Jeanie Buss mientras mantenemos esa excelencia y establecemos el estándar de éxito en esta nueva era, tanto dentro como fuera de la cancha”.

Los Lakers han ganado 17 campeonatos de la NBA y cuentan con una base de fanáticos en todo el mundo a través de décadas de consagraciones consistentes con muchos de los jugadores más famosos en la historia del baloncesto, desde George Mikan hasta LeBron James.

“Mark Walter tiene una larga asociación con nuestras ligas, habiendo servido como dueño minoritario de los Lakers y como propietario principal de las Sparks de la WNBA durante más de una década”, dijo el comisionado de la NBA, Adam Silver. “A medida que Mark asume su papel como dueño mayoritario de los Lakers, no tengo dudas de que será un administrador comprometido del equipo y una gran adición a nuestra liga, dados sus muchos éxitos en los negocios y el deporte”.

Jerry Buss compró los Lakers, los Kings de Los Ángeles de la NHL y el estadio Forum a Jack Kent Cooke por 67,5 millones de dólares.

Silver dijo que está “encantado” de que Jeanie Buss siga siendo “una integrante activa y comprometida de nuestra liga”.

Los fanáticos de los Lakers esperan que Walter pueda igualar su éxito con la otra franquicia deportiva tradicional de Los Ángeles.

Desde que Walter asumió el control de los Dodgers en 2012, el equipo ha hecho 13 apariciones consecutivas en los playoffs. Ha conquistado cinco banderines de la Liga Nacional y dos títulos de la Serie Mundial. Los Dodgers jugarán el sexto juego de la Serie Mundial actual el viernes por la noche en Toronto.