NBA: jugador campeón con el Thunder es diagnosticado con cáncer testicular
Oklahoma City informó que el escolta Nikola Topic está en tratamiento de quimioterapia
31 de octubre de 2025 - 10:43 PM
El escolta del Thunder de Oklahoma City, Nikola Topic, ha sido diagnosticado con cáncer testicular y está recibiendo quimioterapia.
Sam Presti, el gerente general del equipo, anunció el jueves el diagnóstico.
Topic se sometió a un procedimiento testicular a principios de mes. En ese momento, el Thunder dijo que estaría fuera por al menos cuatro semanas.
Thunder GM Sam Presti says that Nikola Topic has begun chemotherapy for testicular cancer— Bleacher Report (@BleacherReport) October 30, 2025
Presti says doctors are 'extremely positive' about his outlook and expect him to eventually return to basketball 🙏 pic.twitter.com/ISPtcRTNYS
Presti afirmó que los médicos son “extremadamente positivos” sobre su pronóstico a largo plazo. Comentó que Topic ha estado entrenando durante todo el proceso y no quiso que se revelara el diagnóstico hasta después de comenzar el tratamiento.
“Él tiene todas las herramientas que uno podría desear para enfrentar y superar la situación”, expresó Presti.
Topic, una selección de primera ronda en 2024, se perdió toda la temporada 2024-2025 mientras se recuperaba de un desgarro del ligamento cruzado anterior. Jugó en la liga de verano este año y comenzó un juego de pretemporada contra Charlotte, anotando diez puntos y siete asistencias en la victoria de Oklahoma City por 135-114.
Sam Presti gives medical update on Nikola Topić pic.twitter.com/dWD0BANp2Z— OKC THUNDER (@okcthunder) October 30, 2025
Se esperaba que Topic fuera una adición importante a un equipo que, de otro modo, cambió muy poco después de ganar el título de la NBA la temporada pasada.
