31 de octubre de 2025
80°ligeramente nublado
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

NBA: jugador campeón con el Thunder es diagnosticado con cáncer testicular

Oklahoma City informó que el escolta Nikola Topic está en tratamiento de quimioterapia

31 de octubre de 2025 - 10:43 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Nikola Topic, guardia del Thunder de Oklahoma City, a la izquierda, avanza con el balón por la cancha contra Liam McNeeley, delantero de los Hornets de Charlotte, a la derecha, durante la segunda mitad de un juego de pretemporada de baloncesto de la NBA en North Charleston, Carolina del Sur, el domingo 5 de octubre de 2025. (AP Photo/Mic Smith) (Mic Smith)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El escolta del Thunder de Oklahoma City, Nikola Topic, ha sido diagnosticado con cáncer testicular y está recibiendo quimioterapia.

Sam Presti, el gerente general del equipo, anunció el jueves el diagnóstico.

Topic se sometió a un procedimiento testicular a principios de mes. En ese momento, el Thunder dijo que estaría fuera por al menos cuatro semanas.

Presti afirmó que los médicos son “extremadamente positivos” sobre su pronóstico a largo plazo. Comentó que Topic ha estado entrenando durante todo el proceso y no quiso que se revelara el diagnóstico hasta después de comenzar el tratamiento.

“Él tiene todas las herramientas que uno podría desear para enfrentar y superar la situación”, expresó Presti.

Topic, una selección de primera ronda en 2024, se perdió toda la temporada 2024-2025 mientras se recuperaba de un desgarro del ligamento cruzado anterior. Jugó en la liga de verano este año y comenzó un juego de pretemporada contra Charlotte, anotando diez puntos y siete asistencias en la victoria de Oklahoma City por 135-114.

Se esperaba que Topic fuera una adición importante a un equipo que, de otro modo, cambió muy poco después de ganar el título de la NBA la temporada pasada.

Thunder de Oklahoma CityNBACáncer
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
