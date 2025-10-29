Opinión
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Michael Jordan critica el “load management” en la NBA: “no debería ser necesario”

La leyenda del baloncesto abordó el tema de los jugadores que se pierden partidos sin estar lesionados

29 de octubre de 2025 - 7:18 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Michael Jordan, de los Bulls de Chicago, se desploma en los brazos de su compañero de equipo Scottie Pippen, a la derecha, al final del Juego 5 de las Finales de la NBA contra el Jazz de Utah, el 11 de junio de 1997, en Salt Lake City. (AP Photo/Susan Ragan, Archivo) (SUSAN RAGAN)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Michael Jordan no creía en la gestión de carga (load management), incluso cuando estaba gravemente enfermo.

RELACIONADAS

La leyenda de la NBA abordó el tema de los jugadores que se pierden partidos en la segunda entrega de una serie que NBC catalogó como “MJ: Insights to Excellence”, que se emitió el martes por la noche entre los partidos de una doble cartelera en la cadena.

Cuando el entrevistador Mike Tirico le preguntó qué pensaba sobre la noción de “gestión de carga”, la frase que se utiliza típicamente para describir cuando los jugadores se ausentan de un partido para descansar, no por lesión, Jordan no se contuvo.

“Bueno, no debería ser necesario, ante todo”, dijo Jordan. “Sabes, nunca quise perderme un partido porque era una oportunidad para demostrar. Era algo que sentía, que los fanáticos están allí para verme jugar. Quiero impresionar a ese tipo allá arriba que probablemente trabajó mucho para conseguir un boleto o para conseguir dinero para comprar el boleto”.

Jordan incluso dijo que esa regla se aplicaba a las personas que venían a los partidos para animar en su contra.

“Sí, porque sé que probablemente me está gritando y quiero callarlo”, dijo Jordan. “Sabes, me está llamando de muchas maneras. Definitivamente quiero callarlo. Tienes el deber de que si quieren verte, y como un artista, mostrarte. ¿Verdad?”

Jordan contó la historia de jugar con un esguince de tobillo al principio de su carrera porque quería hacerse un nombre. Y muchos fanáticos del baloncesto, especialmente aquellos en Utah, recuerdan lo que hizo en el quinto partido de las Finales de la NBA de 1997.

Jordan cree que sufrió un caso de intoxicación alimentaria el 11 de junio de 1997, el día de ese duelo en esa serie. Estaba muy enfermo y postrado en cama hasta aproximadamente 90 minutos antes del inicio del partido, luego ni siquiera se molestó en hacer un calentamiento tradicional. En el comúnmente llamado “Flu Game (Juego de la Gripe)”, Jordan anotó 38 puntos, llevó a Chicago a una victoria que puso a los Bulls a una victoria del título de la NBA y luego se desplomó sobre el pecho de su compañero de equipo Scottie Pippen.

“Iba a encontrar la manera de salir allí, incluso si era un señuelo”, dijo Jordan. “Bueno, una vez que salí, nunca sabes que va a pasar, ¿verdad? ... Lo siguiente son las emociones, la situación, la necesidad del equipo. Todas esas cosas me catapultaron a decir: ‘Voy a aguantar esto’”.

Jordan y los Bulls ganaron ese título, luego vencieron al Jazz en las Finales nuevamente en 1998 después de que Jordan encestara un tiro sobre Byron Russell de Utah con 5.2 segundos restantes en el decisivo sexto partido de la serie para ayudar a asegurar la corona. Los fanáticos de los Jazz todavía insisten en que Jordan empujó en esa jugada para crear el espacio que necesitaba para ese tiro.

El Jazz no lo han olvidado. Una red inalámbrica en la arena de Utah, tan recientemente como el lunes, todavía lleva el nombre “JordanPushedOff” —una clara referencia a esa famosa jugada.

