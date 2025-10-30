A un triunfo los Spurs de registrar su mejor arrancada en una temporada en la NBA

San Antonio - Los Spurs de San Antonio pueden comenzar la temporada con un récord de 5-0 por primera vez en la historia de la franquicia.

Que esta legendaria franquicia nunca haya ganado sus primeros cinco partidos en una campaña es solo un poco más sorprendente que el equipo que ahora tiene la oportunidad de hacerlo.

San Antonio recibe a Miami el jueves después de ganar sus primeros cuatro partidos con una ventaja promedio de 16.5 puntos.

En sus 53 años de historia en San Antonio, los Spurs han ganado cinco campeonatos de la NBA, igualado un récord de la liga con 22 apariciones consecutivas en los playoffs y 21 rachas ganadoras de 10 o más partidos.

Su mejor inicio de temporada es de 4-0, lo cual ocurrió cuatro veces.

PUBLICIDAD

“¿Los Spurs nunca lograron un 5-0? Me sorprende”, dijo la estrella de los Spurs, Victor Wembanyama. “Me sorprende mucho porque los Spurs tienen el mayor porcentaje de victorias de los últimos 30 años, o algo así. ¡Guau! ¡A ver si superamos ese récord!”.

Los Spurs, el Heat y los Kings de Sacramento son las únicas franquicias de la NBA que no han conseguido cinco victorias consecutivas al inicio de la temporada.

Wembanyama es una pieza clave del inicio invicto de San Antonio. El astro francés de 7′4″ fue nombrado Jugador de la Semana de la Conferencia Oeste en la primera edición de la temporada y se convirtió en el primer jugador en la historia de la liga en registrar al menos 100 puntos y 15 bloqueos en los tres primeros partidos de su equipo.

“Ha sido increíble”, dijo el alero de los Raptors, Sandro Mamukelashvili, compañero de Wembanyama en sus dos primeras temporadas. “Está aprovechando mucho más su tamaño, penetrando con más fuerza, usando su envergadura y ese paso extra. Wemby es Wemby. Intrépido”.

A sus 21 años, Wembanyama es el líder indiscutible de la joven plantilla de San Antonio, tanto dentro como fuera de la cancha.

“Mi objetivo es establecer estándares”, dijo Wembanyama durante el campamento de entrenamiento. “La defensa es innegociable. No es algo que no puedas hacer. Si quieres formar parte de nuestro equipo, y nos vamos a exigir responsabilidad mutuamente, sabemos que el entrenador nos la exigirá, y no importa tu posición: la defensa es innegociable”.

San Antonio ha respondido permitiendo a sus oponentes 104.5 puntos por partido, la menor cantidad de la liga, y 3.3 menos que el campeón de la NBA, Oklahoma City, en el puesto número 2.

PUBLICIDAD

La plantilla de los Spurs tiene una edad promedio de 25.6 años y baja a 24 sin Harrison Barnes, Kelly Olynyk y Bismack Biyombo, que rondan los 30 años.

Han desaparecido las plantillas veteranas que contaban con David Robinson, Avery Johnson y más tarde Tim Duncan, Manu Ginobili y Tony Parker, que ganaron al menos 50 partidos durante 18 temporadas consecutivas desde 2000 hasta 2017.

En su lugar hay una plantilla actual con 10 jugadores de 25 años o menos que nunca han ganado más de 34 partidos en una temporada.

Los Spurs perdieron al menos cinco partidos seguidos en 11 ocasiones durante las últimas tres temporadas, incluyendo un récord de franquicia de 18 derrotas consecutivas en la temporada de novato de Wembanyama en 2024 y 16 derrotas consecutivas la temporada anterior.

Esa inutilidad permitió a los Spurs seleccionar a los dos últimos ganadores del premio al Novato del Año, Wembanyama y Stephon Castle, así como a los jugadores seleccionados en los puestos 2 y 14 de esta temporada, Dylan Harper y Carter Bryant.

Las derrotas combinadas de 168 partidos en las últimas tres temporadas también han extendido la sequía de playoffs a seis temporadas consecutivas y han hecho que los Spurs anhelen el éxito.