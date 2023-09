Las Cangrejeras de Santurce del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) jugarán el resto de la temporada en la cancha del Colegio Universitario de San Juan, tras el cierre parcial del Coliseo Roberto Clemente por mejoras a la estructura, confirmó el gerente general del equipo, Jerry Batista.

La facilidad deportiva espera ser remodelada con una inversión de unos $8 millones entre fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), y las arcas del Municipio de San Juan, explicó el alcalde, Miguel Romero, en una entrevista previa con este medio.

Al inicio de la campaña del BSNF, la administración del quinteto y del Municipio, consideró mudar a las Cangrejeras al Coliseo Pedrín Zorrilla, pero la movida no se concretó debido a que el tabloncillo del Clemente no cabía en el “Coliseito”.

“Lo que hizo en ese momento la administración del Coliseo y el Departamento de Recreación y Deportes (DRD) (de San Juan) fue decir ‘vamos a atrasar unas fechas adicionales los arreglos que vamos a hacer en el Clemente para que ustedes puedan jugar el principio de temporada ahí y eventualmente regresen a la cancha’, que es la sede del Colegio Universitario, y eso fue exactamente lo que ha pasado aquí”, dijo Batista a El Nuevo Día.

Según reportó el medio de comunicación, Todas, la dirigente de las Cangrejeras, Carla Cortijo, y las jugadoras desconocían del cambio de escenario, que ocurrió justo ayer, martes, en el partido en el que cayeron 86-64 ante las Gigantes de Carolina.

“Es injusto. Este tipo de cosas no pasa con los hombres. Créeme”, expresó Cortijo a dicho medio.

COMUNICADO OFICIAL DE LA GERENCIA DE LAS CANGREJERAS DE SANTURCE. pic.twitter.com/XJBqlqM0KS — Cangrejeras de Santurce (@bsnfcangrejeras) September 20, 2023

De acuerdo a Batista, el encuentro ante las Gigantes, fue un cambio en el calendario debido a un partido que no pudieron disputar con las Pollitas de Isabela por compromisos en el Clemente. Al reajustar el juego, las Pollitas, a su vez, tuvieron otro inconveniente con sus instalaciones.

“Como era un cambio, la administración (municipal) tratando de ayudarnos, estaba intentando ver si era posible aplazar una mejora eléctrica que tenían programada hace meses en el Clemente y el lunes nos dicen que no se puede, ya estábamos advertido”, destacó Batista.

“Nosotros sabíamos que posiblemente no se daba (permanecer en el Clemente), pero ellos intentaron hacer las gestiones para que se viera ese partido. Esas son cosas de la administración de nosotros acá, son cosas que a mi dirigente, pues yo se las digo cuando tengo que decírselas”, abundó el gerente general.

En el reporte del medio, la exjugadora del equipo nacional, expresó que “el calor aquí es insoportable y se pudo notar. Afecta mucho a ambos equipos. Entonces, jugar el resto de los juegos que nos tocan aquí es incómodo”.

“Nosotros tenemos una cancha que es buena... de los mejores tabloncillos que tiene liga ahora mismo es ese, es una cancha adecuada para el uso de nosotros. Así que la persona que diga que no es una condición digna, bueno, pues tenemos que hacer unos ajustes”, aseguró, por otro lado, el dirigente del Equipo Nacional femenino.

“No nos estamos quejando. Si tú me preguntas dónde prefiero jugar es diferente, claro, yo te puedo decir que nosotros nos encantaría, igual en aire condicionado, pero que nosotros estamos en contra de todo eso, no. Al contrario, estoy agradecido del alcalde, del municipio, de la directora del DRD, de la administración del Clemente y de todo el mundo porque realmente todo el mundo nos ha ayudado”, amplió.

Batista indicó a este medio que en complejos deportivos como el de las Ganaderas de Hatillo y las Montañeras de Morovis también han tenido que jugar sin aire acondicionado y variedad de carencias.

No obstante, ante la situación resaltó la figura de su dirigente.

El entrenador de la Selección Nacional femenina, Jerry Batista, también funge como gerente general de las Cangrejeras de Santurce. (Josian Bruno)

“Carla es nuestra dirigente y ella tiene su pensar y nosotros se lo respetamos, no voy a cortarle su derecho a tener su opinión al respecto. Ella ha sido jugadora, una de las mejores atletas que hemos tenido y es una gran dirigente y está trabajando muy bien con nosotros”.

En tanto, Batista dijo no estar de acuerdo con las declaraciones del presidente del BSNF, Luis G. Miranda, al medio feminista sobre el cambio de facilidades.

“No son unas expresiones que nosotros compartimos ni apoyamos tampoco”.

Con marca de 9-7 en la campaña regular, las crustáceos iniciarán mañana, jueves, la postemporada en la Serie B contra las Explosivas de Moca, quienes culminaron con el mismo récord.

“Yo le dije bien claro a la liga, ‘yo voy a jugar, esa es mi cancha, yo voy a jugar ahí. Yo voy a jugar todo lo que me queda ahi y yo no me voy a mover, ni nada por el estilo’”, reafirmó Batista.