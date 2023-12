Sergio Hernández será una de las figuras del baloncesto internacional que dirá presente en las gradas del Coliseo José Miguel Agrelot para el venidero Repechaje Olímpico que se jugará del 2 al 7 de julio de 2024.

Y el mentor argentino, quien regresará a Puerto Rico para dirigir a los Leones de Ponce en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), adelantó que su apoyo será dirigido a la Selección Nacional puertorriqueña.

“Ahí apoyando y con la gorra de Puerto Rico”, declaró el técnico, quien pasará el verano próximo nuevamente en el Caribe.

El otrora mentor del seleccionado de Argentina aseguró que el hecho de que la isla consiguiera la sede de uno de los cuatro clasificatorios a los Juegos Olímpicos de París 2024 le brinda una reputación positiva al baloncesto boricua.

“Eso se gana con prestigio”, indicó Hernández.

“Es tremendo porque no solo te acerca a una posible clasificación olímpica -porque sabemos lo que trae la localía puertorriqueña-, sino porque te da una experiencia más, permitiendo al pueblo puertorriqueño ver a su Selección en su casa defendiendo los colores en una competencia internacional. No sé si no han tomado conciencia todavía, pero van a vivir algo muy parecido a lo que es a una Olimpiada”, apuntó Hernández.

En el “Choliseo” se jugará por un boleto a París luego de que la Federación de Baloncesto local lograra una de las sedes. Puerto Rico estará en el Grupo B junto a México y Baréin, mientras que en A estará Lituania, Italia y Costa de Marfil. Los lituanos y los italianos son potencias en el baloncesto, ocupando las posiciones diez y 13 en el escalafón mundial de FIBA.

Puerto Rico está en el encasillado número 16.

“Los Repechajes Olímpicos son de un nivel altísimo y de un estrés mayor aun que unas Olimpiadas por lo que está en juego. La presión es enorme. Hay que celebrarlo cualquiera que sea el resultado. Será hermoso. Van a estar a la altura y se van a sentir orgullosos del equipo”, opinó Hernández sobre el quinteto patrio.

Como estratega, Hernández ganó medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 con las riendas de Argentina. En la Copa Mundial FIBA de China 2019, se colgó la presea de plata.

Argentina se quedó sin opciones de ir al torneo de baloncesto masculino de los Juegos Olímpicos de París 2024, tras perder ante Bahamas la final del torneo Pre-Clasificatorio que se disputó en agosto. Este torneo daba cupo a los repechajes. Argentina tampoco pudo clasificar a la Copa del Mundo que se celebró en verano en China.

Puerto Rico, por su parte, no clasifica al torneo de baloncesto masculino de las Olimpiadas desde Atenas 2004.