Las Explosivas obligan un sexto juego en la final del BSNF

Las Explosivas de Moca obligaron el miércoles un sexto juego de la final del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) al vencer, 87-80, a las Atenienses de Manatí en el Coliseo Dr. Juan A. Sánchez Acevedo.

La serie se encuentra 3-2, a favor de las Atenienses con el sexto choque a jugarse en el Coliseo Juan Aubín Cruz, donde las locales tendrán una segunda oportunidad para coronarse.

El encuentro comenzó con una gran demostración de ambos quintetos, porque los equipos reconocieron la importancia del escenario. El marcador se mantuvo parejo durante ese primer parcial hasta que Leigha Brown calentó y encestó seis puntos seguidos que llevaron a Moca a la delantera del partido 38-35.

De ahí en adelante la defensa de ambos quintetos fue sofocante y provocó un juego rápido, pero a todo esto, Brown no tenía intenciones de detenerse. La jugadora importada de las Explosivas continuó con su ofensiva caliente y terminó la mitad con 20 puntos, dos triples y lanzando para un 69% de campo. Al finalizar los primeros 20 minutos del encuentro, Moca mantenía el control del juego con marcador de 50-41.

PUBLICIDAD

Faltando 11 segundos del tercer parcial ocurrió un suceso donde Pamela Rosado chocó con Leigha Brown, y ambas fueron al piso. Rosado, se quejaba de dolor y se mantuvo boca abajo en el tabloncillo, al darse la vuelta se pudo observar que recibió una cortadura en su frente y esto la obligó a salir del partido. Rosado, no pudo regresar a cancha y recibió nueve puntos de sutura encima del ojo izquierdo. Cuando finalizaron los primeros 30 minutos de acción, Moca lideraba el marcador 68-61.

El inicio del cuarto parcial fue uno muy lento para los dos equipos y parecía que habían perdido el ritmo ofensivo. Cuando restaban 6:45 en el reloj de juego el marcador reflejaba 70-64, lo que significaba que tan solo habían anotado cinco puntos en lo que iba de parcial. Al terminar la sequía ofensiva, entonces comenzó el intercambio de canastos, hasta que Chelsea Mitchell marcó una cesta que acercó a las Atenienses 70-69 cuando restaban 6:08 por jugarse. Moca, no perdió el tiempo y regresó a juego con un triple de Samantha Fuehring, pero la acción no quedó ahí porque Chelsea Mitchell regresó con otro canasto de tres puntos.

El juego cambió en los minutos decisivos cuando Ahsley Torres finalmente despegó a Moca en el marcador con dos triples en posesiones consecutivas que elevaron la pizarra 83-76. Torres, también sumó dos rebotes importantes que le devolvieron el momento de juego a las Explosivas.