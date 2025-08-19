Las Gigantes de Carolina apuestan a la veteranía y al regreso de Carla Cortijo en busca del título 19 en el BSNF

Con la mira puesta en regresar a la cima en el torneo 2025, las Gigantes de Carolina —máximas campeonas del Baloncesto Superior Nacional Femenina (BSNF) con 18 cetros— apuestan a la veteranía de sus capitanas Tayra Meléndez y Rodsan Rodríguez, así como al regreso de la exjugadora Carla Cortijo, ahora en funciones de coapoderada.

Las Gigantes vienen de lograr el subcampeonato en la pasada temporada al caer frente a las Cangrejeras de Santurce en seis partidos de la final.

La temporada 2025 del BSNF arrancará este próximo sábado con dos partidos en calendario. Uno de ellos será la visita de las Gigantes a las Cangrejeras en el Coliseo Roberto Clemente.

Para Cortijo, quien vistió la camiseta de las Gigantes y más adelante acumuló experiencia en cuerpos técnicos de distintos equipos, su entrada a la administración de la franquicia marca un nuevo paso en una trayectoria diversa que la ha llevado de los tabloncillos a la televisión, al diseño y, ahora, a la gestión directiva.

PUBLICIDAD

“He hecho tantas cosas en mi vida desde cocinar en (en el programa) Superchef, jugadora... pero jamás pensé ser la coapoderada. De verdad, que me tomó de sorpresa”, articuló este martes la exarmadora de la Selección Nacional en una conferencia de prensa del equipo.

“Cuando Claudia (la apoderada, Claudia Ramos Zorrilla) me lo planteó, me tomó un tiempo decidirme porque este es un rol que conlleva tiempo, muchas responsabilidades y es bien diferente a dirigir y jugar”, agregó la otrora canastera del Atlanta Dream en la WNBA.

Cortijo, quien también asumirá responsabilidades como asistente técnica del experimentado dirigente Carlos Calcaño, mencionó que su experiencia como jugadora y su conocimiento de cómo funciona un equipo la ayudará en este nuevo rol.

Sobre los retos y oportunidades de su nuevo cargo, Cortijo subrayó que “hay muchas jugadoras que me piden muchas cosas que a lo mejor yo no les puedo dar, pero como exjugadora las puedo entender”.

“Tengo que aprender a decir ‘no’ y ver a las jugadoras como jugadoras y poner un stop y decir: ‘Esto es un negocio, yo tengo que obedecer lo que diga la dueña’, y se les ofrece de acuerdo a lo que tenemos en el presupuesto", articuló Cortijo, quien ganó tres campeonatos con las Gigantes en 2012, 2014 y 2015 y fue reconocida como la Jugadora Más Valiosa de las finales de los últimos dos años.

Cortijo también manifestó su entusiasmo por la plantilla, en la que resaltó la mezcla de jugadoras novatas y veteranas. Confía, además, en que las subcampeonas puedan dar el paso definitivo para conquistar el campeonato número 19 de la franquicia este año.

PUBLICIDAD

“Tenemos una combinación. Obviamente tenemos a las rookies, que son Mia Carrillo y Brittney Cedeño. Tenemos a la refuerzos, que ya llevan como tres años repitiendo con las Gigantes de Carolina, y obviamente tenemos Tayra (Meléndez) y Rodsan (Rodríguez), que son las veteranas del equipo y las mejores defensoras”, declaró.

“Tenemos un buen grupo. Carolina siempre se destaca por ganar campeonatos. Creo en los últimos 10 años, Carolina siempre ha estado en las finales o semifinales, y entiendo que con el grupo de jugadoras que tenemos, en el que hay tiradoras, reboteras y defensora, vamos a ser unas buenas candidatas a ganar para conquistar ese campeonato número 19″.

Además de las jugadoras ya mencionadas, las Gigantes anunciaron la incorporación de las importadas Aisha Sheppard, Selena Lott y Teana Muldrow, todas con experiencia en la WNBA.

Lott y Muldrow repiten con el equipo tras haber estado activas la pasada temporada. En el caso de Muldrow, fue reconocida como la Jugadora Más Valiosa de 2024 al registrar promedios de 19.5 puntos, 8.6 rebotes, 2.7 asistencias y 2.2 robos de balón en 16 partidos.

También anunciaron a las nativas Charity Harris, Glennys Rosa, Natalie Martínez y Nicole Díaz.

Rodsan Rodríguez anuncia su retiro

Durante la conferencia de prensa, se anunció que Rodríguez pondrá fin a su carrera como jugadora al concluir la temporada.

“Creo que llevo cinco años diciendo esto mismo. Pero yo me preparé el año pasado para que fuera mi última temporada. Terminó la temporada y recibí varias llamadas pidiéndome que por favor estuviera un año más con el equipo”, compartió Rodríguez, que juega con Carolina desde el 2010.

PUBLICIDAD

“Yo amo mi municipio, amo mi franquicia y el estar con mis compañeras un año más me da más alegría. Además, gracias a Dios estoy saludable y me siento muy bien, así que ya lo firmé (el contrato por un año adicional), y dice bien claro dice que ya no voy más”, insistió Rodríguez con su usual simpatía.

Rodríguez —pilar de la franquicia y protagonista en nueve campeonatos— afirmó que su intención es desarrollar su faceta como entrenadora, labor que ya comenzó con el equipo 3x3 de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón y con la selección nacional femenina de esa modalidad.

“Ha sido bien bonito y me he sorprendido mucho no porque uno juegue baloncesto durante tantos años uno tiene que contar con el conocimiento necesario para poder hacer ese rol y he aprendido mucho”, razonó Rodríguez al evaluar sus primeros pasos en la faceta técnica.

Altas expectativas de Calcaño

Por su parte, el dirigente Calcaño resaltó la virtud de tener un núcleo de jugadoras con mucho tiempo en el equipo.

Y compartió que aunque el grupo no ha tenido un buen periodo de prácticas, confía en la química y la madurez de las jugadoras.

“Lo mejor que tiene este equipo es el balance y la madurez. Siempre nos falta una jugadora alta para las sustituciones, a ver si en la marcha podemos conseguir a alguien. Una poste, que le dé oportunidad a Tayra y a Muldrow de descansar. Eso es algo que Rodsan hace mucho. Necesitamos una point guard más", expresó.

PUBLICIDAD

“Siempre hace falta algo para ir balanceando el equipo, pero hemos trabajado con este equipo así durante el año. La jugadora que tenemos en la dos ahora es bastante híbrida, así que yo creo que vamos a ver cómo nos resulta este año”, afirmó el dirigente que lleva 11 años con las Gigantes.

Con la espinita del pasado año

Las Gigantes son las subcampeonas vigentes y aquella derrota en la final ante Santurce dejó un sabor amargo en Tayra Meléndez, quien confía en que esta temporada podrá disfrutar el dulce sabor del triunfo.

“Tenemos la espinita del año pasado. Estamos muy enfocadas. Sabemos la meta de este año, que es la meta de todos los años. Pero un juego a la vez, como siempre digo”, dijo Meléndez.