Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Lotería
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
6 de septiembre de 2025
80°tormenta
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

“Las reglas de elusión del tope salarial son importantes para la liga”: dueño de los Clippers apoya investigación de la NBA

Steve Ballmer negó cualquier participación en el contrato de patrocinio por $28 millones firmado entre Kawhi Leonard y una empresa de servicios de sustentabilidad

6 de septiembre de 2025 - 8:28 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El propietario de los Clippers de Los Ángeles Steve Ballmer dijo que apoya una investigación de la NBA sobre una supuesta elusión de las reglas del tope salarial por parte de su equipo.

RELACIONADAS

Pero entrevistado por ESPN, el multimillonario negó cualquier participación en el contrato de patrocinio por 28 millones de dólares firmado entre Kawhi Leonard y una empresa de servicios de sustentabilidad con sede en California.

Ballmer manifestó además su deseo de que la NBA investigara a otro club si fuera acusado de la misma infracción que se atribuye a los Clippers en el caso de Leonard.

“Las reglas de elusión del tope salarial son importantes para la liga, y me gustaría que la liga investigara”, dijo Ballmer el jueves.

El empresario comentó también que él presentó a Leonard, seis veces elegido al Juego de Estrellas, a la ahora quebrada empresa de banca verde Aspiration Fund Adviser LLC, en la que Ballmer una vez invirtió 50 millones de dólares.

Ballmer manifestó que ha estado revisando su interacción con Aspiration como parte de su cooperación, y la de los Clippers, con una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la empresa.

El cofundador Joseph Sanberg acordó declararse culpable el mes pasado tras enfrentar cargos federales de fraude electrónico. Los fiscales dijeron que defraudó a inversores y prestamistas por más de 248 millones de dólares.

Los Clippers negaron rotundamente que se hayan violado las reglas en un comunicado emitido el miércoles después de que la NBA anunció su investigación tras un informe del periodista Pablo Torre que daba cuenta de la supuesta infracción.

Los Clippers anunciaron una asociación de 300 millones de dólares con Aspiration en 2021, aproximadamente un mes después de que Leonard firmó una extensión de cuatro años por 176 millones. El equipo cortó esa relación después de dos años porque había un incumplimiento de contrato.

La liga anteriormente investigó afirmaciones de que los representantes de Leonard pidieron ciertos beneficios que serían considerados elusiones del tope hace varios años, cuando era agente libre.

Es posible que la NBA imponga sanciones severas si se determina que un equipo ha violado las reglas del tope. Ello podría incluir una multa de hasta 7,5 millones de dólares, la anulación de contratos y la pérdida de futuras selecciones de draft.

Tags
Clippers de Los ÁngelesNBAKawhi Leonard
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 5 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: