5 de septiembre de 2025
Malas noticias para el Fever y la WNBA: Caitlin Clark se perderá el resto de la temporada

La estelar armadora no jugaba desde el 15 de julio, cuando se lesionó contra el Sun de Connecticut

5 de septiembre de 2025 - 6:55 AM

Caitlin Clark, del Fever de Indiana, se despidió con registros de 16.5 puntos, 8.8 asistencias y 5.0 rebotes en 13 juegos en su segunda temporada en la WNBA. (Godofredo A. Vásquez)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Caitlin Clark se perderá el resto de la temporada del Fever de Indiana debido a una lesión en la ingle derecha.

“Esperaba compartir una mejor actualización, pero no regresaré a jugar esta temporada. Pasé horas en el gimnasio todos los días con el único objetivo de volver a la cancha, decepcionada no es una palabra lo suficientemente grande para describir cómo me siento. Quiero agradecer a todos los que me apoyaron en medio de la incertidumbre”, señaló Clark en un comunicado.

Clark se lesionó al final de un juego el 15 de julio contra el Sun de Connecticut y posteriormente sufrió una contusión. La exestrella de Iowa promedió 16.5 puntos, 8.8 asistencias y 5.0 rebotes en 13 juegos en su segunda temporada en la WNBA.

La Novata del Año 2024 había estado intentando regresar para ayudar a su equipo a alcanzar la postemporada por segundo año consecutivo. Participó en ejercicios de cancha completa sin defensa durante un calentamiento antes de que las Fever se enfrentaran al Mercury de Phoenix el martes por la noche. La entrenadora Stephanie White dijo el jueves en la práctica que Clark aún no ha hecho mucho trabajo de contacto.

Indiana está actualmente en el octavo lugar en la clasificación, un 1/2 juegos por delante de Los Ángeles con tres juegos por jugar.

Ha sido una temporada difícil para Clark, quien también lidió con lesiones en su cuádriceps izquierdo y en la ingle izquierda. Esta fue la primera vez que tuvo problemas de lesiones. Nunca se perdió un juego en su carrera universitaria en Iowa ni en su primer año en la WNBA.

El Fever han perdido a cinco jugadoras para la temporada debido a lesiones, incluyendo ahora a Clark. Las compañeras guardias Sydney Colson (rodilla), Aari McDonald (pie), Sophie Cunningham (rodilla) y la delantera Chloe Bibby (rodilla) también están fuera.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
