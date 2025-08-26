Opinión
Feriados
26 de agosto de 2025
Caitlin Clark se convierte en figura insignia de la Nike y tendrá su propio calzado

El acuerdo con la firma incluye también ropa deportiva con su nombre y junto a las tenis la mercancía estrenará en 2026

26 de agosto de 2025 - 9:39 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Caitlin Clark, en ropa de civil, animando a sus compañeras del Fever de Indiana durante un partido de la WNBA. (Darron Cummings)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva York - Caitlin Clark es la nueva atleta insignia de Nike, lo que amplía la asociación de la compañía de ropa deportiva con la estrella de la WNBA.

Nike reveló el lunes un nuevo logotipo de C entrelazadas para representar a la jugadora de las Indiana Fever.

La primera colección de calzado y ropa exclusiva de Clark estrenará el próximo año. Su colección de logotipos se lanzará el 1 de octubre, y una camiseta con los colores de las Fever (amarillo y azul marino) saldrá un mes antes.

“La plantilla insignia de Nike incluye a los mejores de todos los tiempos, y estoy increíblemente orgullosa de unirme a algunos de los mejores atletas del mundo”, declaró Clark. “Me emociona compartir un primer vistazo a lo que hemos empezado a crear juntos”.

Clark se ha perdido 24 partidos durante una segunda temporada plagada de lesiones, incluyendo los últimos 15 por una distensión en la ingle derecha. No ha jugado ni entrenado desde el 15 de julio.

Sin embargo, participó en la práctica de tiro previa del partido de Indiana el domingo contra Minnesota. La Novata del Año de la WNBA de la temporada pasada promedia 16.5 puntos, 8.8 asistencias y 5.0 rebotes en 13 partidos.

Clark ha tenido un enorme impacto en las clasificaciones y la asistencia del baloncesto femenino en los últimos años, desde que estableció el récord de puntuación de todos los tiempos de la NCAA en Iowa.

En junio, Nike lanzó un par de zapatillas exclusivas de Kobe Bryant con los colores de las Fever. Se agotaron casi al instante de su lanzamiento.

Clark se convierte en la tercera jugadora de la WNBA en firmar un contrato con Nike, tras A’ja Wilson y Sabrina Ionescu. El calzado y la ropa de Wilson saldrán a la venta este año.

Tags
Caitlin ClarkWNBANike
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
