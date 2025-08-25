Se vende el “Santo Grial” de las tarjetas deportivas por una cifra récord de $12.9 millones

Una tarjeta deportiva de colección firmada por Michael Jordan y Kobe Bryant se vendió el sábado por una cifra récord de $12.9 millones, reveló Heritage Auctions, una casa de subastas multinacional estadounidense con sede en Dallas, Texas.

La tarjeta Upper Deck Exquisite Collection Dual Logoman de 2007-08, numerada 1 de 1, superó así a la Topps Mickey Mantle de 1952, que se subastó por $12.6 millones en agosto de 2022, añadió el portal web ESPN.

No se reveló la identidad del comprador de la tarjeta Jordan-Bryant, que ahora se posiciona en el segundo lugar histórico de artículos coleccionables deportivos de todos los tiempos. El primer puesto lo sigue teniendo una camiseta del legendario pelotero Babe Ruth de la Serie Mundial de 1932, que se vendió por $24.1 millones.

Jordan es considerado el mejor jugador de todos los tiempos en la NBA, ganando seis campeonatos con igual número de premios de Jugador Más Valioso en esos bailes de coronación. Además, cinco MVP’s de serie regular y 10 veces campeón anotador, entre otro sinnúmero de estadísticas.