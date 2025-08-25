Se vende el “Santo Grial” de las tarjetas deportivas por una cifra récord de $12.9 millones
La misma contiene las firmas de los exjugadores Michael Jordan y Kobe Bryant
25 de agosto de 2025 - 10:57 AM
Una tarjeta deportiva de colección firmada por Michael Jordan y Kobe Bryant se vendió el sábado por una cifra récord de $12.9 millones, reveló Heritage Auctions, una casa de subastas multinacional estadounidense con sede en Dallas, Texas.
La tarjeta Upper Deck Exquisite Collection Dual Logoman de 2007-08, numerada 1 de 1, superó así a la Topps Mickey Mantle de 1952, que se subastó por $12.6 millones en agosto de 2022, añadió el portal web ESPN.
No se reveló la identidad del comprador de la tarjeta Jordan-Bryant, que ahora se posiciona en el segundo lugar histórico de artículos coleccionables deportivos de todos los tiempos. El primer puesto lo sigue teniendo una camiseta del legendario pelotero Babe Ruth de la Serie Mundial de 1932, que se vendió por $24.1 millones.
Jordan es considerado el mejor jugador de todos los tiempos en la NBA, ganando seis campeonatos con igual número de premios de Jugador Más Valioso en esos bailes de coronación. Además, cinco MVP’s de serie regular y 10 veces campeón anotador, entre otro sinnúmero de estadísticas.
🚨New record 🚨 The only copy that will ever exist of an extraordinary card featuring images, NBA uniform logos, and signatures from two of the greatest players of all time broke the records for the highest price ever paid for a card Saturday in @Heritage_Sport Summer Platinum… pic.twitter.com/uvXCeEGLwW— Heritage Auctions (@HeritageAuction) August 24, 2025
Bryant, en tanto, considerado el segundo mejor escolta de la historia del baloncesto, se agenció de cinco títulos y fue seleccionado 15 veces al Equipo All-NBA. Falleció en un accidente aéreo en 2020 junto a su hija Gigi Bryant y otras siete personas.
