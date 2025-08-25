Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
25 de agosto de 2025
88°bruma
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Se vende el “Santo Grial” de las tarjetas deportivas por una cifra récord de $12.9 millones

La misma contiene las firmas de los exjugadores Michael Jordan y Kobe Bryant

25 de agosto de 2025 - 10:57 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Kobe Bryant simula el famoso gesto de Michael Jordan con la lengua. (EVAN VUCCI)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Una tarjeta deportiva de colección firmada por Michael Jordan y Kobe Bryant se vendió el sábado por una cifra récord de $12.9 millones, reveló Heritage Auctions, una casa de subastas multinacional estadounidense con sede en Dallas, Texas.

RELACIONADAS

La tarjeta Upper Deck Exquisite Collection Dual Logoman de 2007-08, numerada 1 de 1, superó así a la Topps Mickey Mantle de 1952, que se subastó por $12.6 millones en agosto de 2022, añadió el portal web ESPN.

No se reveló la identidad del comprador de la tarjeta Jordan-Bryant, que ahora se posiciona en el segundo lugar histórico de artículos coleccionables deportivos de todos los tiempos. El primer puesto lo sigue teniendo una camiseta del legendario pelotero Babe Ruth de la Serie Mundial de 1932, que se vendió por $24.1 millones.

Jordan es considerado el mejor jugador de todos los tiempos en la NBA, ganando seis campeonatos con igual número de premios de Jugador Más Valioso en esos bailes de coronación. Además, cinco MVP’s de serie regular y 10 veces campeón anotador, entre otro sinnúmero de estadísticas.

Bryant, en tanto, considerado el segundo mejor escolta de la historia del baloncesto, se agenció de cinco títulos y fue seleccionado 15 veces al Equipo All-NBA. Falleció en un accidente aéreo en 2020 junto a su hija Gigi Bryant y otras siete personas.

Tags
Kobe BryantMichael JordanNBABaloncesto
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 25 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: