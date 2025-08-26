Opinión
Feriados
26 de agosto de 2025
Baloncesto
Puerto Rico pierde el invicto ante Canadá en el AmeriCup

Los boricuas cayeron 82-73 en la madrugada del martes para terminar en la segunda posición en el Grupo B

26 de agosto de 2025 - 7:26 AM

Leonard Miller de Canadá disputa el balón con José Alvarado de Puerto Rico. (Agencia EFE)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Puerto Rico sufrió su primer revés en el AmeriCup 2025 al caer 82-73 ante Canadá en el tercer y último juego de la fase de grupos en la madrugada del martes en Nicaragua.

Canadá terminó primero en el Grupo B con marca de 3-0 y Puerto Rico segundo con 2-1.

Los boricuas habían asegurado el pase a los cuartos de final con la victoria ante Venezuela en la acción del sábado.

En la derrota, José Alvarado anotó 20 puntos con dos asistencias, al tiempo que Gian Clavell le siguió con 19 e Ysmael Romero sumó 12 tantos.

Puerto Rico apenas lanzó de 31-7 desde la línea de tres puntos.

En el triunfo, Kyshawn George marcó 17 puntos con cinco rebotes y cuatro asistencias.

Puerto Rico volverá el jueves al tabloncillo para los cuartos de final para enfrentar a un rival por definirse.

Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Deportes
