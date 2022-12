Miami— Era 2006. LeBron James no estaba ni siquiera en la mitad de su primera etapa en Cleveland. Llegó a los playoffs por primera vez, ya era una estrella reconocida a nivel mundial y estaba en camino de convertirse en el mejor jugador de la NBA.

A los 21 años promedió 30.2 puntos.

Unos 16 años después. Se fue de Cleveland, se fue a Miami, ganó dos campeonatos, se casó, se convirtió en padre de tres hijos, regresó a Cleveland, ganó otro campeonato, se fue a Los Ángeles, ganó un cuarto campeonato con los Lakers, sigue siendo una superestrella, todavía en la conversación del mejor en la liga.

A los 37 años, promedió 30.1 puntos.

James cumple 38 años el viernes, a la mitad de su vigésima temporada. Nadie en la historia de la NBA ha promediado tantos puntos como un jugador de 37 años. Ni siquiera cerca. Karl Malone promedió 23.2 puntos a esa edad, Kareem Abdul-Jabbar promedió 20.2 y Julius Erving promedió 20.2. Ha habido 150 jugadores en la historia de la NBA que jugaron a los 37; el promedio de anotaciones de los otros 149 fue de 8.3 puntos por partido.

Sin embargo, aquí está James, simplemente sin disminuir la velocidad. Promedia más puntos a los 37 que a los 22 años o cualquier otra edad en los últimos 16 años.

“Sé cuán febrilmente trabaja en su juego”, dijo el dirigente de los Lakers, Darvin Ham. “Solo estar en el gimnasio, verlo en el gimnasio... ya sabes, no solo está jugando su propio juego individual de H-O-R-S-E. De hecho, trabaja en los tiros y simplemente está listo para poder anotar desde cualquier zona o distancia”.

James se está acercando a superar a Abdul-Jabbar por el récord de anotaciones de su carrera en la NBA (están separados por solo 574 puntos) y continúa como un anotador tan prolífico como siempre.

“Sé cuánto puse en el juego”, declaró James. “Sé cuánto pongo en mi cuerpo, en mi mente y todas esas cosas. Pero a veces me sorprendo a mí mismo, solo por el nivel. Cuando miras la historia del juego... no parece que muchos hayan jugado a este nivel durante tantos años y tantas millas y cosas en su currículum”.

No muchos. Si alguna. No a los 37, de todos modos.

No solo tuvo media de 30.1 puntos, sino 8.5 rebotes y 6.2 asistencias durante esta vuelta al sol. Solo seis jugadores a esa edad promediaron más rebotes, solo cuatro jugadores (Steve Nash, Chris Paul, Jason Kidd y John Stockton, cuatro de los mejores armadores de todos los tiempos) promediaron más asistencias con 37.

A su ritmo actual, James podría alcanzar a Abdul-Jabbar por el récord de anotaciones a principios de febrero. Y tampoco tiene la intención de dejar de jugar pronto, por lo que ese récord podría estar fuera de su alcance para cuando James termine.

“Trabaja constantemente en su oficio”, indicó el técnico de Miami, Erik Spoelstra, el único entrenador que ganó más de un campeonato con James.

“Entonces, continuará desarrollando nuevas habilidades para poner en su caja de herramientas. Él no se aburre con ese proceso. Puedes decir, es como una computadora. Cuando ve a otro jugador trabajar en algo, o hacer algo en el juego, dice: ‘Oh, quiero probar eso’... Nunca se aburre con eso”, añadió.

Sin embargo, se ha aburrido de perder.

Los Lakers tienen marca de 14-21 y no cuentan con el perenne All-Star Anthony Davis, quien permanece fuera por una lesión en el pie y no tiene fecha para su regreso. Están atascados cerca de la parte inferior de la NBA y necesitan un gran repunte para evitar perderse los playoffs por segunda temporada consecutiva. Desde que James y Davis llevaron a los Lakers al título de la NBA de 2020, el equipo no ha ganado una serie de playoffs; salió en la primera ronda en 2021 y no lo logró clasificar en 2022.

James promedia 27.8 puntos, 8.1 rebotes y 6.6 asistencias esta temporada. Nunca terminó una temporada con promedios tan altos en las tres categorías, ni siquiera en ninguna de sus cuatro temporadas de MVP.

Y, en este momento, parece que va en vano.

“No quiero terminar mi carrera jugando a este nivel, desde el punto de vista del equipo”, sostuvo James. “Quiero poder seguir compitiendo por campeonatos porque sé lo que todavía puedo aportar a cualquier equipo con las piezas correctas”.

Será un All-Star de 38 años cuando el juego comience en febrero; solo otros cinco jugadores han estado en ese juego a los 38 años o más. Los Lakers están a solo tres juegos del último lugar del torneo de play-in, por lo que no es que no haya esperanza para esta temporada.

Pero no está jugando por las marcas de longevidad All-Star, o la oportunidad de meterse en los playoffs, o incluso anotar récords. No sabe cuánto tiempo más quiere jugar, pero sabe lo que todavía quiere hacer.

“Soy un ganador. Y quiero ganar”, aseguró James.

“Quiero ganar y darme la oportunidad de ganar y seguir compitiendo por campeonatos. Esa siempre ha sido mi pasión, mi objetivo desde que ingresé a la liga, un joven de 18 años de Akron, Ohio. Sé que se necesitan pasos para llegar allí. Y una vez que llegas allí, sabes cómo llegar allí. Jugar baloncesto a este nivel solo por jugar baloncesto, no está en mi ADN. Ya no está en mi ADN. Entonces, veremos qué sucede. Veremos qué tan fresca se mantiene mi mente durante los próximos años”, finiquitó.