DeportesBaloncesto
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

LeBron James y Luka Doncic dan triunfo a los Lakers con la combinación 30-30

El delantero de Los Ángeles anotó 30 puntos con ocho rebotes y ocho asistencias, mientras el base esloveno sumó 30 unidades con 10 asistencias

7 de enero de 2026 - 9:56 AM

LeBron James donquea el balón durante la primera mitad del partido entre los Lakers y los Pelicans de Nueva Orleans. (Matthew Hinton)
Nueva Orleans - LeBron James anotó 30 puntos, Luka Doncic coronó su actuación de 30 puntos y 10 asistencias con un par de triples desequilibrados que sirvieron de rescate cuando el reloj de tiro se agotaba, y los Lakers de Los Ángeles contuvieron a los tambaleantes New Orleans Pelicans por 111-103 el martes por la noche.

Deandre Ayton anotó 18 puntos y capturó 11 rebotes para los Lakers, que ganaron por cuarta vez en sus últimos cinco partidos y propinaron a los Pelicans su octava derrota consecutiva.

Trey Murphy anotó 41 puntos, un récord en su carrera, Zion Williamson anotó 15 puntos y el novato Derik Queen tuvo 10 puntos y 13 rebotes para Nueva Orleans, que lideró por hasta nueve puntos al final del tercer cuarto.

Los Lakers abrieron el último cuarto con una racha de 18-4 que incluyó dos triples profundos de James, un triple de Dalton Knecht y un par de canastas en la pintura de Ayton. La arremetida puso a Los Ángeles arriba 97-90 y los Pelicans no pudieron acercarse a menos de cuatro puntos después de eso.

Ningún equipo lideró por más de siete puntos hasta que los tiros libres de Karlo Matkovic le dieron a Nueva Orleans una ventaja de 83-74 al final del tercer cuarto.

Los tres tiros libres de James y la volcada en escapada rápidamente redujeron el déficit de los Lakers a cuatro antes de que Murphy, que anotó 20 puntos en el tercer cuarto, anotara una canasta inversa mientras recibía una falta para poner el marcador en 86-79 de cara al período final.

Herb Jones, tras recuperarse de una lesión de tobillo derecho que lo mantuvo fuera de juego durante siete partidos, tuvo dificultades con su tiro, fallando ocho de nueve intentos. Los Pelicans fallaron cinco de sus 18 disparos libres, y Williamson erró cuatro.

Los Lakers también terminaron con un 50.6% de acierto en tiros de campo (43 de 85). Los Pelicans anotaron un 44% (40 de 91) y fallaron 30 de los 40 triples que intentaron.

Jordan Poole (izquierda), de los Pelicans, pasa el balón tratando de evadir la defensa de Dalton Knecht (4), de los Lakers.
Jordan Poole (izquierda), de los Pelicans, pasa el balón tratando de evadir la defensa de Dalton Knecht (4), de los Lakers. (Matthew Hinton)
Luka DoncicLeBron JamesLakers de Los ÁngelesNBA
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
