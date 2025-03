Leyenda: Stephen Curry se convierte en el primer jugador en la historia de la NBA en anotar 4,000 triples

Curry, quien se convirtió en el jugador 26 en la historia de la NBA en anotar 25,000 puntos durante la victoria en casa del sábado pasado sobre Detroit, está en su 16ª temporada en la NBA y no muestra signos de detenerse a pesar de sus noches ocasionales de descanso para cuidar sus rodillas delicadas.

“Eso fue antes de que se convirtiera en este tipo, que podías decir que iba en camino. Es un trabajador incansable, una gran persona como todos sabemos, así que estoy feliz por su éxito. Lo que ha hecho no me sorprende. Pasas tanto tiempo con él todos los días que entiendes su ética de trabajo, y ha sido simplemente asombroso. Es divertido de ver, no es divertido entrenar contra él”.