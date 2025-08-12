¡Llegó el 17! Vaqueros ganan el campeonato para volver al trono del BSN

Bayamón - Del peor récord en 2024 al campeonato número 17 en 2025.

Los Vaqueros de Bayamón regresaron el lunes al trono del Baloncesto Superior Nacional (BSN) al conquistar el título con un triunfo, 82-68, sobre los Leones de Ponce en el quinto juego de la serie, ganada 4-1.

El quinteto de la Ciudad del Chicharrón cerró una dominante temporada con marca inmaculada de 9-0 en el Coliseo Rubén Rodríguez durante los playoffs. Bayamón pudo alzar el trofeo en el “rancho vaquero” por primera vez desde 2009.

Fue el tercer cetro en seis años para los Vaqueros, quienes aumentaron su número de campeonatos para continuar como los máximos monarcas en la historia de la liga. Habían ganado todo por última vez en 2022.

Bayamón atravesó por una reconstrucción este año luego de jugar para 10-24 en el torneo pasado. El exgrandesligas Yadier Molina vendió la franquicia al producto de música urbana Eric Duars junto con Carlos Arroyo en función de coapoderado.

La nueva administración trajo como dirigente a Christian Dalmau, junto con Larry Ayuso de asistente técnico, y logró la firma de importados de renombre en el escolta dominicano Chris Duarte, el delantero italiano Danilo Gallinari y el centro tres veces campeón de la NBA JaVale McGee.

El trío lideró a los Vaqueros al mejor récord de la fase regular con 24-10. Bayamón despachó en cuatro partidos a los Gigantes de Carolina - Canóvanas en las semifinales de conferencia y se fajó en siete juegos contra los Cangrejeros de Santurce en la final de conferencia.

Gallinari tuvo 24 puntos en el partido para su primer campeonato como profesional a sus 37 años. Fue declarado el Jugador Más Valioso de la final.

Bayamón logró el campeonato sin Duarte, quien se lesionó la espalda en el primer juego. El norteamericano Rayjon Tucker los sustituyó desde el tercer compromiso.

Dalmau, por su parte, se convirtió en el sexto exjugador que gana también el campeonato del BSN como técnico. Fue campeón como armador titular de los Vaqueros en 2009.

Entre la plantilla vaquera, el capitán Javier Mojica alzó su quinto campeonato, tercero con Bayamón. Stephen Thompson Jr., Renaldo Balkman, Raymond Cintrón, Alex Abreu y Luis “Pelacoco” Hernández repitieron títulos en sus respectivas carreras.

Mojica finalizó con 16 puntos, y Gary Browne también tuvo 16 con siete asistencias. El Jugador Más Valioso de 2017 también celebró su primer campeonato en el BSN.

Para los Leones, 14 veces campeones, fue una final agridulce. Perdieron al base titular Jezreel De Jesús, su mejor anotador, desde el cuarto juego por influenza. Carlos “Yao” López, Jonathan Han y el refuerzo Brady Manek también presentaron síntomas de la enfermedad y no jugaron en el quinto compromiso. Manek fue sustituido por Maurice Kemp Jr.

Ponce, dirigidos por Carlos Rivera, estaba en su primera final desde 2019. Repitieron semifinales por segundo año consecutivo.

Matthew Mooney y Jordan Murphy fueron los mejores por Ponce con 17 puntos ambos.

El lunes ante casa llena y ambiente de fiesta en el “rancho”, Bayamón se llevó el primer parcial 22-15 con nueve tantos de Browne.

Los Leones, en modo de supervivencia, atinaron triples consecutivos gracias Jared Ruiz y Mooney para abrir el segundo cuarto y estar cerca en el marcador, provocando un tiempo de los Vaqueros.

Thompson Jr. salió de la pausa con cinco puntos corrido para mantener la ventaja vaquera. Un triple del novato Javier Ezquerra y un robo de balón de Mojica despegó a los Vaqueros 32-25. Tucker encestó seis puntos consecutivos y Bayamón se fue al descanso arriba, 40-34, sin puntos de McGee.

Fue una errática primera mitad. Ponce cometió 11 errores y Bayamón 10.

Mooney lideró la ofensiva ponceña en el inicio de la segunda parte con siete puntos corridos, manteniendo a los visitantes en competencia, abajo 43-41.

Ante las manos frías de McGee y Gallinari, el veterano Mojica preservó la delantera local con triple y cesta, animando el graderío.

Bayamón se encendió con un racha de 12-4 para la primera ventaja de doble dígitos, 55-44. Los Vaqueros se llevaron el tercer cuarto 62-53.

Gallinari abrió el último periodo con un triple y los Vaqueros comenzaron a acariciar el campeonato. Ponce se quedó sin gasolina y no pudo remontar en el pizarrón, quedándose con el subcampeonato. El europeo y Browne sentenciaron el resultado con bombazos consecutivos en los minutos finales.