“Yo era baloncelista en la libre comunidad. Tomé unas malas decisiones y aquí estoy. Poco a poco he ido haciendo mis ajustes para salir, estar con mi familia, mis hijos... Le agradezco a los Vaqueros por estar aquí y ayudarnos en la rehabilitación”, sostuvo el también padre de dos hijos.

No obstante, combinado bayamonés estuvo esta vez liderado por su gerencial y exjugador Alfredo “Piraña” Morales, quien le dio una charla a los jugadores-confinados y cerró la actividad de un par de horas de duración con una oración a círculo cerrado.

Los cuatro equipos de jugadores-confinados estaban divididos en camisetas de distintos colores y tres llevaban el nombre de Vaqueros en la parte de el pecho. El equipo amarillo llevaba a sus espaldas el nombre Capitanes y al otro lado el mensaje: “ Llena las Canchas, No las Cárceles ”.

“No nos vimos en la cancha como diferentes. En la cancha, compartiendo, todos somos lo mismo. Ellos han cometido errores y nosotros estamos aquí para ayudarlos. Me lo disfruté mucho. No sabía cuánto me lo iba a gozar. Fue un rato bien especial”, sentenció.