DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Los Mets de Guaynabo confirman que jugarán toda la temporada 2026 del BSN en Gurabo

El alcalde de Guaynabo, Edward O’Neill, dijo que en enero comenzará el proceso de remodelación del Coliseo Mario “Quijote” Morales

9 de diciembre de 2025 - 6:29 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Coliseo Fernando “Rube” Hernández, de Gurabo, ha sido sede del Top Ranked Buzzer Beater. (Suministrada / Buzzer Beater)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

Los Mets de Guaynabo anunciaron este martes que el Coliseo Fernando “Rube” Hernández, de Gurabo, será el hogar del quinteto para la temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) debido a que el Coliseo Mario “Quijote” Morales entrará en un proceso de remodelación a partir de enero próximo.

La información fue confirmada por Gabiangie Berríos, presidenta de operaciones de los Mets, en una conferencia celebrada en Liberty Square, en Guaynabo.

El alcalde de Guaynabo, Edward O’Neill, y la primera ejecutiva de Gurabo, Vimarie Peña, estuvieron presentes durante el anuncio.

Berríos destacó que la instalación deportiva es “relativamente nueva, funcional y accesible”. Puntualizó que se ha probado con eventos como Buzzer Beater. Tiene capacidad para 2,200 personas, pero la gerencia de Guaynabo planifica aumentarla a 3,000 con sillas adicionales.

Asimismo, indicó que el equipo está inmerso en un proceso de reestructuración, con nuevas personas, como René Morales en el puesto de gerente general y con el nuevo dirigente Jorge Rincón.

Morales señaló que no tenía información sobre los refuerzos, pero indicó que buscará jugadores que se complementen con su capitán, Ysmael Romero.

Por su parte, Rincón -quien fungió como coach asistente en 2021-2022- señaló que estaba más que agradecido con la nueva gerencia por la oportunidad que se le ha brindado.

Rincón ofreció los nombre de los jugadores que integran el corazón del equipo, además de Romero. Mencionó a Jayson Page, Brandon Boyd, Ryan Pearson, Dante Tracey, Gianfranco “Pipo” Grafals, Brian González y Kevin Maura.

ACERCA DEL AUTOR
Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle Hernández
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
