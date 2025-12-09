Los Mets de Guaynabo confirman que jugarán toda la temporada 2026 del BSN en Gurabo

Los Mets de Guaynabo anunciaron este martes que el Coliseo Fernando “Rube” Hernández, de Gurabo, será el hogar del quinteto para la temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) debido a que el Coliseo Mario “Quijote” Morales entrará en un proceso de remodelación a partir de enero próximo.

La información fue confirmada por Gabiangie Berríos, presidenta de operaciones de los Mets, en una conferencia celebrada en Liberty Square, en Guaynabo.

El alcalde de Guaynabo, Edward O’Neill, y la primera ejecutiva de Gurabo, Vimarie Peña, estuvieron presentes durante el anuncio.

Berríos destacó que la instalación deportiva es “relativamente nueva, funcional y accesible”. Puntualizó que se ha probado con eventos como Buzzer Beater. Tiene capacidad para 2,200 personas, pero la gerencia de Guaynabo planifica aumentarla a 3,000 con sillas adicionales.

Asimismo, indicó que el equipo está inmerso en un proceso de reestructuración, con nuevas personas, como René Morales en el puesto de gerente general y con el nuevo dirigente Jorge Rincón.

Morales señaló que no tenía información sobre los refuerzos, pero indicó que buscará jugadores que se complementen con su capitán, Ysmael Romero.

Por su parte, Rincón -quien fungió como coach asistente en 2021-2022- señaló que estaba más que agradecido con la nueva gerencia por la oportunidad que se le ha brindado.