El baloncesto puertorriqueño recibió con brazos abiertos la noticia de la posible integración del delantero cubano Ysmael Romero al programa adulto del Equipo Nacional. Y entre los que aplauden esta decisión de Romero están sus propios compañeros en los Vaqueros de Bayamón en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), que entienden que el delantero tiene mucho que aportar a la Selección.

La Federación de Baloncesto local anunció el lunes el inicio de los trámites para que el atleta de 30 años vista los colores de Puerto Rico en competencias internacionales. Ya cuenta con la aprobación de la Federación Cubana de Baloncesto y solo queda que FIBA apruebe la movida.

Una vez sea oficial la movida, Romero será de gran ayuda para el Equipo Nacional en la pintura.

“Para él debe ser, y para nosotros la isla, buenísimo”, dijo Javier Mojica, capitán de los Vaqueros y exintegrante de la Selección.

“Nos va a ayudar. Su trabajo, esfuerzo y sacrificio que hizo para estar aquí, ser profesional en el baloncesto. Gracias a la Federación de Cuba por darle esta oportunidad. Me emocioné por él y lo felicité. Es un hermano mío. Él sabe la responsabilidad que uno necesita para jugar por Puerto Rico. Será el mismo jugador que es con nosotros. Se faja mucho y trae mucha energía al juego”, agregó Mojica.

PUBLICIDAD

Romero vino a la isla con el seleccionado cubano en 2012 para participar en el Centrobasket en San Juan. Fue uno de cinco baloncelistas que decidieron desertar. El oriundo de la ciudad de Santa Clara debutó en el BSN en 2016 con los Atléticos de San German para luego ser cambiado a los Vaqueros en 2017. En los últimos cuatro años, Romero se han convertido en una de las figuras principales del torneo local. El año pasado, ayudó a Bayamón a conquistar el decimoquinto campeonato de la franquicia.

Ahora, tendrá la oportunidad de demostrar su talento con la Selección, que en el próximo mes de noviembre jugará la primera ventana clasificatoria al Mundial 2023. En el Equipo Nacional podría coincidir con su compañero en Bayamón Benito Santiago Jr.

“Feliz desde que escuché la noticia. Se lo merece. Hace tiempo debió pasar porque es uno de los mejores grandes que tenemos aquí en la liga. La máquina que es, no muchos la llevan”, expresó Santiago Jr., con quien Romero fue cambiado a Bayamón desde San Germán hace cuatro años.

“Crecimos juntos en este proceso. Maduramos juntos. Es un plus para Puerto Rico. ¿Quién no va a querer a un jugador de 6´9′' corriendo la cancha como un guard? Esperemos que le abran las puertas, porque nos puede ayudar mucho”, añadió.

Santiago Jr. jugó con Puerto Rico por última vez en la tercera ventaja clasificatoria de AmeriCup 2022 el pasado noviembre.

El base de los Vaqueros Ángel Rodríguez, retirado del combinado patrio, también aplaudió la pronta integración de Romero.

PUBLICIDAD

“Es excelente. Feliz por él y por el equipo. Es un jugador único en la liga así que es algo muy bueno. (Aportará) Lo mismo que hace aquí, correr la cancha, muy atlético, algo completamente diferente a lo que acostumbramos a ver en el talento nativo”, indicó.

El propio Romero se demostró contento por todas las felicitaciones recibidas, en especial las de sus compañeros en Bayamón.

“Todo superbién. Me felicitaron en el camerino luego de un entrenamiento cuando salió la noticia. Eso me motiva más. Que ellos mismos, que hay varios integrantes de la Selección en el equipo, crean en mi trabajo y saben lo que puedo ayudar, eso me llena de alegría”, declaró.

En seis temporadas en el BSN, Romero promedia 14.5 puntos y 6.9 rebotes. Su mejor campaña fue la de 2019, cuando medió 18.3 puntos y 6.9 rebotes.