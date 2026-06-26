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Mets sin refuerzos para terminar la temporada del BSN

Guaynabo retiró su apelación en el Tribunal Arbitral del Deporte de Suiza en busca de evitar un castigo por violar el Reglamento General del torneo en 2025

26 de junio de 2026 - 8:26 PM

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Brandon Knight fungía como uno de los refuerzos de los Mets de Guaynabo en el torneo 2026. (BSN / José Santana)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Mets de Guaynabo dieron por terminada su batalla para evitar un castigo del Baloncesto Superior Nacional (BSN) por violaciones al Tope Contractual Colectivo e Impuesto de Lujo del Reglamento General del torneo 2025.

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La liga anunció el jueves que los metropolitanos retiraron el miércoles la apelación el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) con sede en Lausana, Suiza.

De inmediato, el BSN impuso infracciones al quinteto, que no podrá usar su trío de refuerzos en los últimos tres partidos que restan de la temporada 2026, comenzando el jueves en la noche contra los Vaqueros en Bayamón.

Guaynabo jugaba con Brandon Knight, Torrey Craig y Malik Williams. Recientemente, Maxwell Abmas se reportó al equipo por Knight, quien está lesionado.

Con récord de 14-17, una derrota elimina a los Mets de la postemporada por segundo año consecutivo. Están quintos en la Conferencia A, detrás de los Cangrejeros de Santurce. (17-15).

Además de la prohibición de los refuerzos, Guaynabo tendrá que pagar una multa de $50,000; y perderán las selecciones para el sortoe de jugadores de nuevo ingreso 2027.

El castigo fue el mismo que recibieron los Vaqueros de Bayamón al inicio del torneo el pasado marzo.

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Mets de GuaynaboBSN
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