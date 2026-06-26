Mets sin refuerzos para terminar la temporada del BSN

Los Mets de Guaynabo dieron por terminada su batalla para evitar un castigo del Baloncesto Superior Nacional (BSN) por violaciones al Tope Contractual Colectivo e Impuesto de Lujo del Reglamento General del torneo 2025.

La liga anunció el jueves que los metropolitanos retiraron el miércoles la apelación el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) con sede en Lausana, Suiza.

De inmediato, el BSN impuso infracciones al quinteto, que no podrá usar su trío de refuerzos en los últimos tres partidos que restan de la temporada 2026, comenzando el jueves en la noche contra los Vaqueros en Bayamón.

Guaynabo jugaba con Brandon Knight, Torrey Craig y Malik Williams. Recientemente, Maxwell Abmas se reportó al equipo por Knight, quien está lesionado.

Con récord de 14-17, una derrota elimina a los Mets de la postemporada por segundo año consecutivo. Están quintos en la Conferencia A, detrás de los Cangrejeros de Santurce. (17-15).

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Además de la prohibición de los refuerzos, Guaynabo tendrá que pagar una multa de $50,000; y perderán las selecciones para el sortoe de jugadores de nuevo ingreso 2027.