Feriados
3 de noviembre de 2025
83°bruma
Myles Turner vuelve a Indianápolis por primera vez tras firmar con Milwaukee

Tras dejar a los Pacers, el pívot se enfrenta a la reacción de los fanáticos y a nuevos desafíos en el Gainbridge Fieldhouse

3 de noviembre de 2025 - 5:01 PM

Myles Turner bromea con Giannis Antetokounmpo durante un partido de los Bucks. (Morry Gash)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Indianápolis - Myles Turner pasó sus primeras 10 temporadas en la NBA familiarizándose con el Gainbridge Fieldhouse.

Jugó allí, entrenó allí hasta que los Pacers de Indiana construyeron una nueva instalación, se relajó en las tinas de agua caliente y fría de las salas de entrenamiento y, por supuesto, compartió con entrenadores, compañeros y personal en el siempre cambiante vestuario. Turner pensaba que había vivido prácticamente todos los entornos posibles —incluso compitiendo en las Finales de la NBA y asistiendo al Juego de Estrellas.

Pero el lunes, cuando uno de los jugadores más veteranos en la historia de los Pacers regresó a Indianápolis por primera vez desde que firmó un contrato como agente libre con los rivales Bucks de Milwaukee, de repente tuvo que familiarizarse con nuevas áreas de la arena.

“Bromeaba con los chicos que nunca siquiera había visto el vestuario visitante, que ni siquiera sabía cómo era, así que definitivamente es un territorio diferente, por decir lo menos”, dijo después del calentamiento matutino del equipo. “Nunca había estado de este lado de las cosas”.

También es probable que recibiera una reacción muy diferente durante las presentaciones de jugadores del lunes por la noche, después de dejar la única ciudad profesional que el texano había llamado hogar antes de julio.

La noticia de la sorpresiva salida de Turner se filtró menos de dos semanas después de que el estelar base Tyrese Haliburton sufriera la rotura del tendón de Aquiles en la primera mitad del Juego 7 ante Oklahoma City, y después de que la gerencia ya había dicho que volver a firmar a Turner era la prioridad en la temporada muerta.

En cambio, los aficionados de los Pacers recibieron un doble golpe: perder a Haliburton para toda la temporada 2025-26 y luego perder a Turner a manos de un equipo que los Pacers han enfrentado 21 veces en las últimas dos temporadas, incluidos enfrentamientos en la primera ronda de los playoffs en cada uno de los últimos dos años. Indiana ganó ambas series de postemporada.

Pero lo que Turner hizo desde entonces podría provocar que quienes lo ovacionaron hace apenas unos meses durante los altibajos de los playoffs de la temporada pasada se volvieran en su contra el lunes por la noche.

Algunos simplemente están molestos porque Turner aceptó un contrato de cuatro años y $107 millones —lo que Turner afirma eran 40 millones más de lo que le ofrecieron los Pacers— y se fue. Otros se desilusionaron por comentarios posteriores a la firma, como su deseo de jugar en un equipo que permaneciera competitivo esta temporada o en una ciudad que lo “celebrara”.

NBABaloncestoBucks de MilwaukeePacers de Indiana
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
