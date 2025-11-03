Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
3 de noviembre de 2025
85°lluvia ligera
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Luka Doncic registra un triple-doble y los Lakers ganan su tercer partido seguido

El conjunto angelino se colocó en el tercer puesto de la Conferencia Oeste en este inicio de campaña

3 de noviembre de 2025 - 10:10 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Luka Doncic celebra una anotación suya en el duelo entre Lakers y el Heat. (Jessie Alcheh)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Los Ángeles - Luka Doncic consiguió 29 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias, Austin Reaves colaboró con 26 unidades, y los Lakers de Los Ángeles vencieron 130-120 al Heat de Miami la noche del domingo para extender su racha de victorias a tres juegos.

RELACIONADAS

El mexicano Jamie Jaquez Jr. anotó 31 puntos para el Heat y Bam Adebayo y Pelle Larsson añadieron 17 tantos cada uno.

El Heat nunca estuvo al frente. Los Lakers comenzaron con una ventaja de 8-0 y lideraron por 18 puntos en la primera mitad.

Jake LaRavia anotó 25 unidades desde la banca para Los Ángeles y Jaxson Hayes anotó un máximo de temporada de 15 tantos. Acertó sus siete tiros y su primer triple como Laker.

LaRavia realizó una gran clavada con la mano izquierda al inicio del último cuarto y Reaves lo asistió en el cuarto periodo con un pase alley-oop que llevó a otra clavada y a una ventaja de 118-110 con poco menos de cinco minutos por jugar.

Los Lakers nuevamente jugaron con bajas. LeBron James aún no ha participado esta temporada debido a una ciática en su lado derecho y DeAndre Ayton estuvo fuera por espasmos en la espalda. Se espera que James regrese este mes.

Se levantó del banquillo cuando su hijo Bronny James convirtió una clavada tras un punte aéreo de Reaves en el primer cuarto. Reaves estaba repartiendo bien el balón a sus compañeros y terminó con 11 asistencias.

Marcus Smart logró el robo número 1,000 en su carrera.

El propietario de los Dodgers, Mark Walter, se sentó al lado de la cancha un día después de que los Dodgers ganaran la Serie Mundial en el séptimo juego en Toronto. Ha sido una gran semana para Walter, quien también finalizó la compra de una participación mayoritaria en los Lakers.

Tags
BaloncestoNBALuka DoncicLakers de Los ÁngelesHeat de Miami
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 3 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: