3 de noviembre de 2025
79°despejado
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Shau Gilgeous-Alexander anota 30 puntos para mantener invicto al Thunder ante los Pelicans

Oklahoma City igualó su inicio de 7-0 de la temporada pasada, cuando ganaron el título de la NBA

3 de noviembre de 2025 - 8:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Shai Gilgeous-Alexander (2), del Thunder de Oklahoma City, supera a Jeremiah Fears, de los Pelicans de Nueva Orleans, durante la primera mitad del partido de este domingo. (Kyle Phillips)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Oklahoma City - Shai Gilgeous-Alexander anotó 30 puntos y dio siete asistencias en tres cuartos, y el Thunder de Oklahoma City derrotó el domingo 137-106 a los Pelicans de Nueva Orleans para extender su racha de victorias al inicio de la temporada a siete juegos.

RELACIONADAS

Gilgeous-Alexander encestó ocho de 14 tiros de campo y todos sus 13 tiros libres en 30 minutos para mantener a los Pelicans sin victorias.

Isaiah Hartenstein sumó 14 puntos, 14 rebotes y ocho asistencias para el Thunder, que tuvo un 56% de acierto en tiros de campo y ocho jugadores anotaron en cifras dobles. La mayor ventaja de Oklahoma City fue de 36 puntos en el cuarto cuarto.

El Thunder llegó al juego clasificado en último lugar en la NBA en porcentaje de triples con poco menos del 30%, pero encestó 20 de 48 (41.7%) contra los Pelicans.

El Thunder igualó su inicio de 7-0 de la temporada pasada, cuando ganaron el título de la NBA. Oklahoma City es el tercer equipo en la historia de la liga en comenzar 7-0 en temporadas consecutivas, uniéndose a los Celtics de Boston (1963-65) y los Rockets de Houston (1993-95).

Zion Williamson tuvo 20 puntos y nueve rebotes y Trey Murphy III agregó 19 puntos para New Orleans, que cayó a 0-seis.

NBAThunder de Oklahoma CityShai Gilgeous-AlexanderPelicans de Nueva Orleans
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
