14 de octubre de 2025
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

NBA: el Magic firma a Phillip Wheeler y deja libre a Alex Morales

El pacto del alero de los Piratas de Quebradillas con Orlando no es garantizado y le permite luchar por un puesto en el equipo

14 de octubre de 2025 - 5:36 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Alex Morales estuvo en uniforme del Magic de Orlando el pasado 4 de octubre en un choque de pretemporada de la NBA en Puerto Rico. (Xavier Araújo)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
jorge.figueroa@gfrmedia.com

El Magic de Orlando anunció este martes la firma del alero de los Piratas de Quebradillas Phillip Wheeler, al mismo tiempo que dejó en libertad al también boricua Alex Morales.

En un comunicado de prensa, el quinteto de la NBA no detalló el acuerdo con Wheeler, de 23 años. Jason Beede, del diario The Orlando Sentinel, reportó que se trata de un pacto tipo Exhibit 10.

El contrato es un acuerdo de un año, no garantizado y con salario mínimo, que permite a una organización invitar a jugadores a su campo de entrenamiento con la opción de convertirlo en uno de doble vía.

Wheeler, integrante del programa nacional, debutó en la pasada temporada de la NBA con los 76ers de Filadelfia con un acuerdo de 10 días.

En cinco partidos, promedió 1.6 puntos y 1.6 rebotes en 8.8 minutos de acción.

Phillip Wheeler, de los Piratas de Quebradillas, maneja el balón en un juego contra los Cangrejeros de Santurce.
Phillip Wheeler, de los Piratas de Quebradillas, maneja el balón en un juego contra los Cangrejeros de Santurce. (BSN / José Santana )

El canastero además acumula 48 partidos en la G-League al jugar para los conjuntos de Rio Grande Valley, Iowa, Mexico City, Maine y Texas. Su media en la liga de desarrollo es de 12.1 puntos y 5.1 rebotes.

Por otro lado, Morales, de los Osos de Manatí, jugó dos encuentros de pretemporada con el Magic antes de ser colocado en la lista de waivers.

Uno de los partidos fue el pasado 4 de octubre en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, ayudando al Magic a vencer al Heat de Miami con nueve puntos, seis rebotes y tres asistencias en 18 minutos de juego.

Morales, de 27 años, también estuvo bajo un pacto de Exhibit 10.

El Magic de Orlando y el Heat de Miami escenificaron, el 4 de octubre de 2025, un juego de pretemporada en lo que fue el regreso de la NBA a la isla tras 19 años de ausencia.El puertorriqueño Alex Morales registró una noche magnífica para el Magic al colar nueve puntos, junto con seis rebotes y tres asistencias.El alero Trevor Keels busca proteger el balón de la defensa de Reece Beekman.
1 / 19 | ¡Gran noche para Puerto Rico! Sólida actuación de los boricuas en el choque entre el Magic y el Heat. El Magic de Orlando y el Heat de Miami escenificaron, el 4 de octubre de 2025, un juego de pretemporada en lo que fue el regreso de la NBA a la isla tras 19 años de ausencia. - Xavier Araújo
ACERCA DEL AUTOR
Jorge Figueroa Loza
Jorge Figueroa LozaArrow Icon
Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
