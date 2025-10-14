NBA: el Magic firma a Phillip Wheeler y deja libre a Alex Morales

El Magic de Orlando anunció este martes la firma del alero de los Piratas de Quebradillas Phillip Wheeler, al mismo tiempo que dejó en libertad al también boricua Alex Morales.

En un comunicado de prensa, el quinteto de la NBA no detalló el acuerdo con Wheeler, de 23 años. Jason Beede, del diario The Orlando Sentinel, reportó que se trata de un pacto tipo Exhibit 10.

El contrato es un acuerdo de un año, no garantizado y con salario mínimo, que permite a una organización invitar a jugadores a su campo de entrenamiento con la opción de convertirlo en uno de doble vía.

Wheeler, integrante del programa nacional, debutó en la pasada temporada de la NBA con los 76ers de Filadelfia con un acuerdo de 10 días.

En cinco partidos, promedió 1.6 puntos y 1.6 rebotes en 8.8 minutos de acción.

Phillip Wheeler, de los Piratas de Quebradillas, maneja el balón en un juego contra los Cangrejeros de Santurce. (BSN / José Santana )

El canastero además acumula 48 partidos en la G-League al jugar para los conjuntos de Rio Grande Valley, Iowa, Mexico City, Maine y Texas. Su media en la liga de desarrollo es de 12.1 puntos y 5.1 rebotes.

Por otro lado, Morales, de los Osos de Manatí, jugó dos encuentros de pretemporada con el Magic antes de ser colocado en la lista de waivers.

Uno de los partidos fue el pasado 4 de octubre en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, ayudando al Magic a vencer al Heat de Miami con nueve puntos, seis rebotes y tres asistencias en 18 minutos de juego.

Morales, de 27 años, también estuvo bajo un pacto de Exhibit 10.