Gerentes generales de la NBA eligen al Thunder para repetir como campeón

Nueva York - Los gerentes generales de la NBA esperan abrumadoramente que el Thunder de Oklahoma City sea el primer equipo que revalide el campeonato de la liga en casi una década, mientras que Nikola Jokic de Denver es su elección para recuperar el premio al Jugador Más Valioso y Erik Spoelstra de Miami fue una vez más elegido como mejor entrenador.

Éstos fueron algunos de los hallazgos de la encuesta anual de pretemporada a gerentes generales de la liga, cuyos resultados se publicaron el jueves.

El Thunder obtuvo el 80% de los votos (los equipos no podían votar por sí mismos ni por su propio personal en la encuesta) a la pregunta de qué equipo ganaría el título de esta temporada. Ningún equipo ha ganado dos títulos consecutivos desde Golden State en 2016-17 y 2017-18.

Cleveland y Denver obtuvieron cada uno el 7% de los votos, mientras que Houston y Nueva York el 3% cada uno.

Jugador Más Valioso (MVP)

El pívot de los Nuggets de Denver Nikola Jokic ha ganado tres premios de MVP (Nate Billings)

Los gerentes generales fueron claros: esperan que otro jugador internacional sea el MVP (jugadores nacidos fuera de los EE. UU. han ganado cada uno de los últimos siete trofeos MVP) y Jokic es la opción abrumadora para ganar lo que sería su cuarto en un lapso de seis temporadas.

Obtuvo el 67% de los votos, seguido por Luka Doncic de Los Ángeles Lakers (10%), el actual MVP Shai Gilgeous-Alexander de Oklahoma City (8%) y Victor Wembanyama de los San Antonio Spurs (7%).

Las 4 mejores semillas

Si hay que creer a los gerentes generales, los cuatro primeros clasificados a los playoffs en la Conferencia Este serán, en orden, Cleveland, Nueva York, Orlando y Atlanta.

En el Oeste, a Oklahoma City le siguieron Denver, Houston y Minnesota.

Los mejores en su posición

Gilgeous-Alexander (73%) fue la elección destacada como mejor base, con Anthony Edwards de Minnesota (70%) como la primera elección como escolta, Doncic (40%) como el mejor alero, Giannis Antetokounmpo de Milwaukee (93%) como el más votado como ala-pívot y Jokic (97%) fue la elección de casi todos como pívot.

Los Nuggets no pudieron votar por Jokic; por proceso de eliminación, eso significa que el voto de Denver para el mejor centro probablemente fue para Wembanyama, ya que fue el único otro jugador en recibir un voto como mejor centro.

Y el mejor tirador puro fue casi unánime: Stephen Curry (93%) de Golden State obtuvo casi todos los votos, mientras que su ex compañero de los Warriors, Klay Thompson (ahora en Dallas), obtuvo el otro 7%.

Curry también fue elegido como mejor líder, y los GM querrían que el jugador tome el tiro cuando el resultado de un juego está en juego.

El equipo que más ha mejorado

Los gerentes generales esperan ver grandes saltos de Orlando (47%) y Atlanta (20%), convirtiendo a esos clubes en dos de los tres principales receptores de votos cuando se les pregunta qué equipo mejorará más esta temporada.

San Antonio empató con Atlanta, obteniendo el 20% de los votos.

Novato del Año

Cooper Flagg estrecha la mano del comisionado de la NBA Adam Silver, luego de ser reclutado por los Mavericks de Dallas como la primera selección del draft de la NBA. (Adam Hunger)

Como era de esperar, Cooper Flagg, de Dallas, quien fue la primera selección del draft, fue elegido para ganar el premio al Novato del Año. Flagg obtuvo el 97% de los votos, lo que probablemente significa 29 de los 30 si todos los equipos respondieran.

El único otro jugador que obtuvo un voto fue VJ Edgecombe de Filadelfia (3%).

Mejor jugador defensivo

Una vez más, no hubo sorpresa: Wembanyama obtuvo el 80% de los votos, con Rudy Gobert de Minnesota y Evan Mobley de Cleveland (7%) en un distante segundo lugar.

Wembanyama fue ampliamente elegido como el favorito para ganar el premio al jugador defensivo del año la temporada pasada antes de ser descartado en febrero tras un diagnóstico de trombosis venosa profunda.

El mejor entrenador

Spoelstra fue elegido una vez más como el mejor entrenador de la liga, con el 52% de los votos. Mark Daigneault, de Oklahoma City, (34%) quedó en segundo lugar.