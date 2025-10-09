LeBron James se perderá el inicio de temporada de la NBA

El Segundo, California - LeBron James se perderá el partido inaugural de su 23ra temporada en la NBA, un récord, debido a una ciática que será reevaluada en tres o cuatro semanas, anunciaron el jueves los Lakers de Los Angeles.

La superestrella de 40 años estará de baja al menos hasta finales de octubre por ciática (dolor en los nervios que van desde los glúteos hasta la parte posterior de las piernas) en el lado derecho.

James aún no ha participado en un entrenamiento completo desde que los Lakers abrieron el campamento de entrenamiento la semana pasada, y el entrenador J.J. Redick dijo que James “se regía por su cuenta” el jueves después del entrenamiento.

Una hora después, los Lakers anunciaron un cronograma de lesiones que significa que James probablemente se perderá al menos sus primeros cinco o seis partidos, y posiblemente varios más.

Los Lakers abren la temporada regular en casa el 21 de octubre contra Golden State. Tienen ocho partidos en un período de 13 días a partir del 24 de octubre.

James comenzó la pretemporada para su temporada número 23 en la NBA, una situación sin precedentes, la semana pasada, debido a una lesión nerviosa en la parte inferior del cuerpo que lo mantuvo fuera de la cancha.

Los Lakers realizaron su sexto entrenamiento completo el jueves sin el máximo anotador de la historia de la NBA, quien también se perdió sus dos primeros partidos de pretemporada mientras se recuperaba para estar en forma.

“Hay que saber jugar con las cartas que te tocan”, dijo Redick. “Es una pena, pero es la realidad... Nadie tiene tiempo con LeBron. No solo con (el nuevo pívot Deandre Ayton), sino con todos. (James) no ha estado en la cancha con el equipo, pero es la realidad”.

Redick y el resto de los Lakers expresaron su entusiasmo la semana pasada por la oportunidad de tener su primer campamento de entrenamiento completo junto con James y Luka Doncic, quien apenas había podido entrenar con su nuevo equipo tras unirse a Los Ángeles a mediados de la temporada pasada.

En cambio, los Lakers están implementando su ataque y construyendo química en la cancha durante este campamento, en gran parte sin James. Además, hasta ahora han tenido poco tiempo con Doncic, quien está volviendo a la cancha a toda máquina tras su participación en el EuroBasket durante un verano ajetreado.

Los Lakers regresan a la cancha el domingo en casa contra Golden State.

Doncic participó en algunos entrenamientos completos la semana pasada, incluyendo partidos de práctica, pero Ayton dijo el miércoles que le encantaría tener más tiempo de práctica con las dos estrellas más importantes de los Lakers.

“Es algo que estaba esperando”, dijo Ayton. “Solo tengo que prepararme. J.J. y el cuerpo técnico probablemente tengan algo que puedan combinar para que todos podamos desarrollar realmente la química”.

James viajó con los Lakers en sus viajes de pretemporada a Palm Desert, California, y San Francisco, pero ha estado realizando ejercicios individuales y sus propios entrenamientos.

James fue noticia y asustó a sus fans a principios de esta semana cuando insinuó “La Segunda Decisión” en redes sociales, debido a lo que resultó ser un anuncio de una marca de coñac.

James ha reiterado que no sabe si se retirará después de esta temporada, y solo ha afirmado que el final de la carrera más larga en la historia de la NBA será “más pronto que tarde”.

Redick había expresado su esperanza de que James y Doncic participaran en al menos un partido de pretemporada que pudiera servir de “ensayo general” para la temporada regular, pero eso no ocurrirá.