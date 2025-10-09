Conoce cinco movimientos de impacto en la temporada muerta de la NBA

Los movimientos de jugadores durante la temporada muerta de la NBA dejaron mucho que desear.

Quizá los mejores e impactantes cambios se vieron a mediados del pasado torneo, cuando Luka Doncic pasó de forma inesperada a los Lakers de Los Ángeles por Anthony Davis, ahora con los Mavericks de Dallas.

Además, Jimmy Butler fue traspasado a los Warriors de Golden State para terminar su novela con el Heat de Miami.

Mientras la narrativa de la temporada 2025-26 está centrada en el final de la carrera de LeBron James; el escándalo de Kawhi Leonard y los Clippers de Los Ángeles debido a la investigación de la liga sobre si el equipo eludió las reglas del tope salarial; y la defensa de campeonato del Thunder de Oklahoma City, repasamos los canjes y firmas de impacto durante este periodo muerto de cara a la nueva campaña que inicia el 21 de octubre.

Kevin Durant en Houston

El dos veces Jugador Más Valioso de las Finales de la NBA se encontraba en una charla en Nueva York en el Fanatics Fest NYC a finales de junio cuando fue canjeado de Phoenix a Houston.

Los Suns recibieron a Jalen Green y Dillon Brooks, más el décimo pick del sorteo de novatos de 2025 (seleccionaron al centro de Duke Khaman Maluach) y cinco turnos de segunda ronda.

Los Rockets serán el quinto equipo en la carrera de Durant. (Ashley Landis)

Con 37 años, el 15 veces Jugador Todo-Estrella va a su temporada número 18 luego de promediar 26 puntos, 6.0 rebotes y 4.6 asistencias.

Houston ahora tiene a un superestrella mientras atraviesa por un gran momento luego de una reconstrucción. Terminaron segundos en la Conferencia del Oeste con 52-30. Sin embargo, los Rockets no pudieron dar el siguiente paso al ser eliminados por Golden State en la primera ronda de los playoffs.

Phoenix, por su parte, busca levantarse tras perderse la postemporada con un undécimo lugar (36-46).

Desmond Bane a Orlando

El Magic suma dos apariciones consecutivas en los playoffs sin pasar de la primera ronda.

La apuesta para dar el salto a la segunda fase de la postemporada está en Desmond Bane, adquirido en un cambio con los Grizzlies.

A cambio, Memphis recibió a Kentavious Caldwell-Pope, Cole Anthony y varias selecciones del sorteo.

Desmond Bane con el Magic de Orlando durante el partido de pretemporada de NBA contra el Heat de Miami en Puerto Rico. (Xavier Araújo)

En Orlando, Bane se une al estelar Paolo Banchero y al alemán Franz Wagner.

Bane, quien estuvo activo en el juego de pretemporada ante Miami en el Coliseo José Miguel Agrelot, viene de su mejor año al promediar 19.2 puntos, además de anotar el 39% de sus tiros desde la línea de tres puntos, el mejor francotirador de Memphis en 2024-25.

Al Horford firma con los Warriors

Stephen Curry y los Warriors de Golden Stata aún tienen aspiraciones de regresar al trono de la NBA, al firmar al veterano delantero dominicano Al Horford por dos años y $11.7 millones.

El cinco veces Todo-Estrella, de 39 años, viene de militar por cuatro años con los Celtics de Boston, alzando el campeonato en 2023-24.

Al Hoford en una práctica con su nuevo equipo de Golden State. (Jeff Chiu)

El pívot promedió 9.0 puntos, 6.2 rebotes y 2.1 asistencias en su último año en Boston.

Se une a los veteranos Curry, Butler y Draymond Green en la plantilla.

Veteranos regresan a casa

Experimentados canasteros regresan a equipos en los cuales brillaron en el pasado.

Chris Paul, estelar base de 40 años, se encamina a retirarse con los Clippers de Los Ángeles, luego de un pacto de un año.

Paul jugó con el quinteto entre 2011 a 2017, siendo seis veces All-Star durante sus mejores años en la NBA . En 409 juegos, tuvo medias de 18.8 puntos y 9.8 asistencias. Compartirá uniforme con los estelares Leonard y James Harden.

Chris Paul jugará su último año en la NBA con los Clippers. (Eric Thayer)

Portland, en cambio, tendrá de regreso a uno de sus hijos en el armador Damian Lillard, luego de una firma de tres años y $42 millones.

Lillard, de 35 años, jugó 11 temporadas con los Trail Blazers antes de ser cambiado a Milwaukee hace dos años. Es el líder anotador de la franquicia, guiándola a su última final de conferencia en 2018-19.

En 2024-25, Lillard promedió 24.9 puntos con 7.1 asistencias en 58 partidos con los Bucks.

Otras movidas relevantes

Los Nuggets de Denver le consiguieron ayuda al tres veces Jugador Más Valioso Nikola Jokic en el poste con el pívot lituano Jonas Valanciunas, adquirido en cambio desde Sacramento. Promedió 10.4 puntos y 7.7 rebotes en 81 partidos con los Kings.

Los Nuggets se eliminaron en las semifinales del Oeste ante el Thunder en la pasada temporada.

Jonas Valanciunas (17) fortalece la pintura de los Nuggets. (Paul Sancya)

Los Lakers apostaron al pívot Deandre Ayton en la agencia libre con un pacto de dos años y $16.2 millones. Tuvo promedios de 14.4 puntos y 10.2 rebotes en 40 juegos en 2024-25.