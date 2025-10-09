Kevin Durant celebra su estreno con los Rockets de Houston en la pretemporada de la NBA

Houston - Kevin Durant falló sus primeros tres tiros el miércoles por la noche en su primera acción con los Houston Rockets.

Ya no falló más desde entonces.

Durant anotó 20 puntos en 23 minutos para llevar a los Rockets a una victoria de pretemporada de 140-127 sobre Utah Jazz después de quedarse fuera del primer partido de pretemporada de Houston el lunes por la noche.

“Me he sentido como en casa desde que llegué hace tres o cuatro semanas, así que me sentí normal”, dijo. “Sentí que llevaba tiempo aquí. Los chicos me recibieron con bastante amabilidad, el cuerpo técnico, así que me sentí normal. No he sentido ninguna diferencia”.

Durant se unió a los Rockets en julio en un traspaso espectacular que envió a Jalen Green y Dillon Brooks a Phoenix. El 15 veces All-Star y cuatro veces medallista de oro olímpico se une a un equipo joven que aspira a dar un paso más esta temporada tras terminar segundo en la Conferencia Oeste en la temporada regular antes de perder en la primera ronda de los playoffs.

PUBLICIDAD

“Simplemente aprovechó lo que el partido le dio, sin forzar nada, intentando que los jugadores participaran, aprovechó los tiros que tenía”, dijo el entrenador Ime Udoka. “Terminó anotando siete de 10 y falló los triples que probablemente anotaría habitualmente, y así hizo lo que suele hacer. Está cogiendo ritmo, así que es bueno verlo ahí”.

Durant, de 6 pies 11 pulgadas, fue parte de una alineación titular el miércoles por la noche que incluía a su compañero de la misma estatura, Alperen Sengun, y a Jabari Smith Jr., de 6 pies, 10 pulgadas. Le encantaban las miradas defensivas que tenían cuando Sengun manejaba el balón en el perímetro.

“Cuando tienes a tu 5 que puede controlar la parte superior de la zona, el espacio nos abre mucho la cancha y nos hace impredecibles porque él puede aislarse ahí arriba, puede hacer el bloqueo, driblear y entregar, y nosotros podemos bloquearlo”, dijo Durant. “Así que desconcierta a la defensa cuando tiene el balón ahí arriba y confiamos en que siempre hará la jugada correcta”.

Sengun anotó 13 puntos y dio 13 asistencias en 27 minutos mientras los Rockets buscan diferentes facilitadores en su ofensiva con el base Fred VanVleet fuera por el resto de la temporada tras romperse el ligamento cruzado anterior.

“No sabía que daba tantas asistencias”, dijo Amen Thompson. “Aporta tanto que llama tanto la atención que nos da canastas fáciles”.

El centro de los Rockets, Alperen Sengun, choca manos con Kevin Durant en la segunda mitad del partido de pretemporada ante Utah. (Ashley Landis)

Thompson, quien anotó 19 puntos, siete rebotes y seis asistencias, estaba emocionado de ver su primer juego en acción con Durant.