La NBA regresa a China a reconectar con sus fanáticos tras una reconciliación

La última vez que la NBA visitó China, hubo silencio. Fueron probablemente dos de los partidos más incómodos jamás jugados, un par de enfrentamientos de pretemporada entre los Nets de Brooklyn y los Lakers de Los Ángeles.

Algunos fanáticos apenas reaccionaron a lo que veían, y ni siquiera se realizaron conferencias de prensa después del encuentro.

Esta vez, va a ser muy diferente. De vuelta a la normalidad, parecería.

Los Nets y los Suns de Phoenix han llegado al centro de apuestas chino de Macao para dos partidos de pretemporada: uno el viernes y el otro el domingo. Serán los primeros encuentros de la NBA jugados en China desde 2019.

Hay dos duelos más planeados para la próxima temporada en China.

“Creo que es muy importante para nosotros llevar la experiencia de los partidos en vivo a tantos fanáticos de la NBA en todo el mundo”, dijo el subcomisionado de la NBA, Mark Tatum. “Y no hay duda de que China tiene una de las mayores bases de fanáticos del mundo: cientos de millones de fanáticos en China, 300 millones de personas juegan al baloncesto en China, y nuestra misión es inspirar y conectar a las personas en todas partes a través del baloncesto”.

Hubo un tiempo en que parecía incierto si esa conexión aún sería posible.

Una brecha geopolítica fue provocada por un tuit de Daryl Morey, entonces gerente general de los Rockets de Houston —ahora de los 76ers de Filadelfia. El texto apoyaba a los manifestantes antigubernamentales en Hong Kong.

China cortó la mayoría de los lazos con la NBA durante algún tiempo, sacando los partidos de sus canales de transmisión, y el proceso de reparar al menos algunas relaciones tomó años.

Incluso ahora, los partidos llegan en un momento turbulento. Hay fricciones comerciales entre Estados Unidos y China. Ambas partes amenazan con aranceles altísimos sobre las exportaciones del otro.

Y la NBA ha escuchado durante mucho tiempo críticas de legisladores, de ambos lados del espectro político, por no adoptar una postura pública más estricta sobre el historial de derechos humanos de China.

“Gran parte de la industria del deporte se basa en las relaciones y creemos que el deporte juega un papel único en la construcción de comunidad, no solo en Estados Unidos sino en todo el mundo y particularmente en tiempos de división acentuada”, dijo el comisionado de la NBA, Adam Silver. “Ya sea que esa división sea nacional o global, casi no hay nada más que pueda pensar que reúna a las comunidades como lo hace el deporte, y particularmente un deporte como el baloncesto que se juega globalmente, se entiende globalmente”.

Los Nets y los Suns jugarán en el Venetian Arena de Macao, propiedad de Las Vegas Sands Corp., que también es un operador de casinos allí. Patrick Dumont, presidente y director de operaciones de Sands, es gobernador de los Mavericks de Dallas, un puesto que asumió después de que su familia adquirió el equipo.

“Obviamente, sabemos que esto es genial para los Suns de Phoenix y nuestra comunidad, toda nuestra organización y la NBA”, dijo el entrenador Jordan Ott.

Los Nets son propiedad de Joe Tsai, presidente del gigante tecnológico chino Alibaba. Y esta temporada de la NBA llega con grandes esperanzas para un novato chino: Yang Hansen, un recluta de 7′1″ que podría actuar con los Trail Blazers de Portland.

Está emocionado de que la NBA finalmente regrese allí.

“Quiero decir primero que jugar para los Blazers es algo maravilloso para mí, y deseo llevar a todos los jugadores, la gerencia y los entrenadores a China en el futuro”, dijo Yang. “Por supuesto, deseo más partidos en China... Eso funciona perfectamente para mí. Solo deseo que en el futuro podamos tenerlo, también que pueda jugar frente a todos mis amigos, lo cual me daría mucho orgullo”.

China es un mercado importante para la NBA, por razones obvias. Si los números de la NBA son correctos, hay en el país asiático 300 millones de fanáticos, es decir, 300 millones de consumidores potenciales en una parte del mundo apasionada por el baloncesto. Los Blazers ya están viendo cuán impactante puede ser eso.

“Una cosa que noté este verano, y he estado con el equipo casi 13 años, es que fuimos el número uno en la liga en las clasificaciones de redes sociales en julio durante la Liga de Verano, lo cual nunca había visto antes”, dijo el presidente de los Trail Blazers, Dewayne Hankins. “Y mucho de eso se debió a la increíble audiencia que Yang Hansen nos trae”.

Hace tiempo que esto no es un secreto: a los fanáticos chinos les encanta la NBA, simple y llanamente. Y quieren más.

Victor Wembanyama, el astro de los Spurs de San Antonio, pasó tiempo en China este verano; si notaban su presencia en una carrera matutina, los fanáticos corrían hacia él solo para intentar verlo. LeBron James de los Lakers de Los Ángeles recorrió China este verano por decimoquinta vez con Nike.

“Hay un amor y aprecio increíble por el baloncesto en Asia que siempre es increíble de experimentar”, dijo el máximo anotador en la historia de la NBA.

Jimmy Butler también recorrió China nuevamente, al igual que su compañero de equipo de los Warriors de Golden State, Stephen Curry, quien durante mucho tiempo ha atraído grandes multitudes en sus visitas.

“El nivel de habilidad y la emoción alrededor de este deporte es realmente especial... El baloncesto está en su punto más alto, no solo desde una perspectiva de conciencia y afición”, dijo Curry.

El escolta de los Suns, Jared Butler, dijo que ha estado esperando el viaje.