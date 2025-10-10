Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
10 de octubre de 2025
78°nubes dispersas
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Paul Pierce, campeón de la NBA, arrestado bajo sospecha de conducir ebrio

El Jugador Más Valioso de las Finales de 2008 fue hallado dormido al volante en una autopista de Los Angeles

10 de octubre de 2025 - 11:51 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Paul Pierce habla en una conferencia de prensa en Uncasville, Connecticut, el 10 de septiembre de 2021. (Archivo) (Jessica Hill)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Los Angeles - El exjugador de la NBA Paul Pierce fue arrestado el martes por la noche bajo sospecha de conducir ebrio en una autopista de Los Ángeles, después de que se le halló dormido al volante, según informó la policía estatal.

RELACIONADAS

Los agentes de la Patrulla de Caminos de California respondieron alrededor de las 10:40 de la noche a un accidente de tráfico no relacionado, que involucró a múltiples vehículos en los carriles hacia el norte de la autopista 101 de Estados Unidos. Las autoridades cerraron cuatro de los seis carriles para investigar, informó la agencia en un comunicado de prensa.

Cuando se reabrieron los carriles, aproximadamente una hora después, los agentes vieron un vehículo Range Rover detenido en la carretera, al sur del accidente. Pierce estaba dormido al volante, y los policías “notaron signos de deterioro por alcohol”, por lo que llevaron a cabo una investigación por conducir aparentemente ebrio, según el comunicado de prensa.

El exdeportista fue arrestado por un cargo menor de conducir bajo la influencia del alcohol, que será revisado por el fiscal de la ciudad de Los Ángeles.

Pierce no respondió de inmediato a un mensaje que solicitaba sus comentarios.

El basquetbolista jugó para los Celtics de Boston durante 15 temporadas, y más recientemente para los Clippers de Los Ángeles, antes de retirarse en 2017. También jugó para los Nets de Brooklyn y los Wizards de Washington.

Diez veces elegido al Juego de Estrellas y nombrado en 2008 el Jugador Más Valioso de las Finales de la NBA, Pierce fue incluido en el Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial en 2021.

Pierce fue recientemente coanfitrión de Speak, un programa de debate deportivo en Fox Sports que fue cancelado en julio de 2025.

Tags
NBACeltics de BostonArrestos
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 10 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: