Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Entrevista
Intercambio para ofrecer una perspectiva relevante, que ha sido revisada para mayor claridad, pero no del todo verificada.

prima:NBA en Puerto Rico: un espectáculo deportivo que impulsó la economía local

Julio Cabral Corrada, CEO de VRDG Entertainment, lideró la iniciativa que generó más de $8.3 millones en impacto económico

29 de diciembre de 2025 - 1:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Thompson finalizó la noche con cinco puntos, tres rebotes y seis asistencias.El Magic de Orlando y el Heat de Miami escenificaron, el 4 de octubre de 2025, un juego de pretemporada en lo que fue el regreso de la NBA a la isla tras 19 años de ausencia.El alero Trevor Keels busca proteger el balón de la defensa de Reece Beekman.
1 / 19 | NBA en Puerto Rico: un espectáculo deportivo que impulsó la economía local. Thompson finalizó la noche con cinco puntos, tres rebotes y seis asistencias. - Xavier Araújo
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com
Nota del editor
Esta historia forma parte de la serie especial "Historias y protagonistas del 2025". El Nuevo Día reseña los sucesos que marcaron el 2025, y los protagonistas que los hicieron realidad.

El regreso de la NBA a Puerto Rico, tras una espera de casi dos décadas, fue uno de los eventos deportivos más exitosos celebrados en la isla en 2025.

RELACIONADAS
Tags
NBAHeat de MiamiMagic de OrlandoColiseo de Puerto Rico José Miguel AgrelotResumen 2025
ACERCA DEL AUTOR
Jorge Figueroa Loza
Jorge Figueroa LozaArrow Icon
Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 29 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: