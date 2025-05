El año pasado, ayudó a la escuadra a clasificar a los Juegos Olímpicos París 2024 tras capturar el boleto en el Repechaje celebrado en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot de San Juan. Puerto Rico no asistía a la cita máxima del deporte en el torneo masculino desde Atenas 2024.

Tras un proceso de entrevistas, que incluyó al estadounidense Mark Jackson, González fue elegido como dirigente. Cruz no fue anunciado como su mano derecha. Al cuerpo técnico ingresaron Christian Dalmau, José Juan Barea y Wilhelmus Caanen.

“Simplemente, agradecido de todo lo que viví en la Selección. La extraño. Básicamente, fueron muchas cosas, muchas decisiones pero sí, la extraño mucho. Pero, definitivamente las conversaciones con Carlos Arroyo (gerente general), con Yum Ramos (presidente federativo), sumamente agradecido por la oportunidad que me dieron. Esas vivencias me las llevo conmigo para todo la vida. Me dieron compartir con Nelson, (Carlos) González, con David García. Aprendí muchísimo, de todo. Están en mi corazón por siempre”, añadió.