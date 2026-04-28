Nikola Jokic salva a Denver; Thunder elimina a Suns y Orlando se acerca a sentenciar a Detroit

Denver - Nikola Jokic salió de su prolongado bache con un triple-doble, Spencer Jones aportó una chispa clave y los Nuggets de Denver evitaron la eliminación con una victoria áspera por 125-113 sobre los Timberwolves de Minnesota, diezmados por las lesiones, en el quinto partido de su serie de playoffs la noche del lunes.

Jokic sumó 27 unidades, 16 asistencias y 12 rebotes para Denver, que recortó su desventaja a 3-2 en la serie al mejor de siete. Jamal Murray anotó 24 tantos y Jones agregó 20.

Jokic registró su 23er triple-doble en playoffs, tercero en la lista histórica de su carrera, mientras los Nuggets frenaron una racha de tres derrotas y jugaron como lo hicieron durante gran parte de la temporada regular al asegurar el tercer puesto de preclasificación en la Conferencia Oeste.

El sexto partido se jugará la noche del jueves en Minneapolis.

Los Timberwolves, que llegaron a estar abajo por 27 antes de recortar la diferencia a 10 en el cuarto periodo, no contaron con su pareja titular de la línea trasera: Anthony Edwards (hiperextensión de la rodilla izquierda) y Donte DiVincenzo (rotura del tendón de Aquiles derecho), ambos lesionados en el cuarto partido, y además perdieron brevemente al pívot Naz Reid por un esguince de tobillo derecho al final del tercer cuarto la noche del lunes.

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DiVincenzo fue operado el domingo, y Edwards estará fuera por tiempo indefinido —pero una resonancia magnética confirmó la ausencia de daño estructural, lo que significa que podría volver a jugar si los Timberwolves avanzan.

Julius Randle lideró a Minnesota con 27 puntos y la figura del cuarto partido, Ayo Dosunmu, añadió 18. Rudy Gobert, cuya defensa fue el tema de esta serie durante los primeros cuatro partidos, por fin fue neutralizado y anotó su única canasta cuando quedaban 20 segundos del tercer cuarto, con los Wolves abajo por 25.

Thunder barre a los Suns

Por otro lado, Shai Gilgeous-Alexander anotó 31 puntos, Chet Holmgren sumó 24 y el Thunder de Oklahoma City venció 131-122 a los Suns de Phoenix la noche del lunes y así completar una barrida de cuatro partidos en la serie de primera ronda.

El Thunder —que tiene marca de 12-0 en la primera ronda durante las últimas tres temporadas— enfrentará al ganador de la serie entre los Lakers de Los Ángeles y los Rockets de Houston en las semifinales de la Conferencia Oeste. Los Lakers tienen ventaja de 3-1, aunque los Rockets ganaron el cuarto juego.

Phoenix acumula una racha de 10 derrotas consecutivas en playoffs, que se remonta a 2023.

El Thunder cerró la serie con una actuación ofensiva abrumadora —encestó 17 de 34 (50%) triples— y sus hombres grandes jugaron particularmente bien.

En jaque Detroit

Finalmente, el Magic de Orlando está a una victoria de derribar a un primer preclasificado y ganar su primera serie de playoffs en 16 años.

Aún no lo están celebrando.

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Desmond Bane anotó 22 puntos, Franz Wagner sumó 19 en tres cuartos y el Magic de Orlando venció 94-88 a los Pistons de Detroit el lunes por la noche para tomar ventaja de 3-1 en la serie, dejando al primer preclasificado de la Conferencia Este al borde de la eliminación.

El quinto partido se jugará la noche del miércoles en Detroit.

“Nos pusimos en posición de intentar conseguir cuatro, pero ahora mismo no significa nada”, dijo el entrenador del Magic, Jamahl Mosley. “Tenemos la ventaja y ahora tenemos que intentar asegurarnos de mantener esa ventaja”.